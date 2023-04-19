TFF 2. Lig: Kocaelispor: 1 - İskenderunspor: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Kocaelispor, 33. hafta karşılaşmasında en yakın takipçisi İskenderunspor'u 1-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta lider Kocaelispor, 33. hafta karşılaşmasında en yakın takipçisi İskenderunspor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu xx, Muratcan Ilgaz xx, Sabri Öğe xx
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci xxx, Alihan Kubalas xx, Yalçın Kılınç xx, Diogo Aleksis Özçakmak xx, Cem Ekinci xxx, Okan Eken xx (Mertan Caner Öztürk dk. 81 x), Tayfun Aydoğan xx, İlyas Kubilay Yavuz xx (Yusuf Cihat Çelik dk. 64 xx), Mert Çölgeçen xx (Mesut Can Tunalı dk. 89 ?), Atila Turan xx, Samed Ali Kaya xx (Cengizhan Akgün dk. 64 xxx)
Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Mehmet Sak, Hazarhan Karaca xx, Emre Nefiz, Beykan Şimşek, Bedirhan Yıldız
Teknik Direktör: Fırat Gül
İskenderunspor: Muhammet Can Tuncer xx, Kaan Yüksel xx, Onur Ramazan Toprak xx (Süleyman Güneş dk.81 x), İsmail Güven xx (Kadir Ari dk.90 ?), Artun Akçakın xx (Enes Soy dk. 81 x), Ahmet Devret xx (Hüseyin Öztürk dk. 87 ?), Hasan Hüseyin Acar xx, Kemal Tokak xx, Ali Keten xx, Onur Ural xx (Süheyl Çetin dk. 87 ?), Nadir Çiftçi xx
Yedekler: Berk Balaban, Onur Can Özdemir, Oğuzhan Çapar, Bertul Kocabaş, Emir Biberoğlu
Teknik Direktör: Levent Şahin
Gol: Cengizhan Akgün (dk. 67) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: İlyas Kubilay Yavuz, Yusuf Cihat Çelik (Kocaelispor), Ali Keten (İskenderunspor)