TFF 2. Lig: Kocaelispor: 3 - Zonguldak Kömürspor: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Zonguldak Kömürspor'u 3-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Zonguldak Kömürspor’u 3-0 mağlup etti.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Selim Özen xx, Mehmet Sıraç Akpınar xx, Şükrü Çavcı xx
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci xx, Alihan Kubalas xx, Yalçın Kılınç xx, Yusuf Cihat Çelik xx (İlyas Kubilay Yavuz dk.67), Okan Eken xxx (Mertan Caner Öztürk dk. 78 ?), Tayfun Aydoğan xx, Mert Çölgeçen xx (Diogo Alexis Özçakmak dk. 83 ?), Mehmet Sak xx, Emre Nefiz xx, Samed Ali Kaya xxx, Beykan Şimşek xxx (Cengizhan Akgün dk. 67 x)
Zonguldak Kömürspor: Yüksel Egemen Yaylı x, Emrah Taysi x, Aykut Emre Yakut x, Hakan Çevik x, Ahmet Daniel Akyıldız x (Abdulkadir Özdemir dk. 37 x), Mümin Uyar x (Hüseyin Yılmaz dk. 62 x), Fatih Bektaş x, Mevlüt Çelik x (Alper Aşkın dk. 62 x), Emre Kara x (Tarık Akcan dk. 81 ?), Embiya Ayyıldız x (Osman Paşa Zorlu dk. 81 ?), Oğuzhan Matur x
Goller: Okan Eken (dk. 1), Samed Ali Kaya (dk. 47), İlyas Kubilay Yavuz (dk. 90+3) (Kocaelispor)
Sarı kart: Okan Eken (Kocaelispor)