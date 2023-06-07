TFF 2. Lig Play-off: İskenderunspor: 1 - Bucaspor 1928: 3
Türkiye 2. Lig Yükselme Play-off yarı final ilk müsabakasında İskenderunspor, Bucaspor 1928'e 3-1 mağlup oldu.
Türkiye 2. Lig Yükselme Play-off yarı final ilk müsabakasında İskenderunspor, Bucaspor 1928’e 3-1 mağlup oldu.
Stat: Pendik
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Kemal Yılmaz xx
İskenderunspor: Berk Balaban x, Süheyl Çetin x (Ali Keten dk. 87 ?), Hüseyin Öztürk xx, Kemal Tokak xx, Onur Ural xx, Okan Dernek xx (Kaan Yüksel dk. 83 ?), İsmail Güven xx, Hasan Hüseyin Acar xx, Süleyman Güneş xx (Enes Soy dk. 83 ?), Artun Akçakın xx (Kadir Ari dk.72 x), Nadir Çiftçi xx
Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükbarış xx, Onur Özcan xx, Erhan Kartal xx, Saruhan Fındıkçı xx (İlhan Depe dk. 68 x), Furkan Çil xx (Abdullah Balıkuv dk. 88 ?), Erhan Çelenk xx (Sadık Baş dk. 90+2 ?), Berke Bıyık xx (Cuma Menize dk. 90+2 ?), Çağrı Giritoğlu xx, Mehmet Fuat Gölbaşı xxx, Ahmet Aslan xxx (Taşkın Çalış dk. 90 ?), Emre Erdem xx
Goller: Nadir Çiftçi (dk. 45 pen.) (İskenderunspor), Erhan Çelenk (dk. 21), Mehmet Fuat Gölbaşı (dk. 82 pen.), Ahmet Aslan (dk. 86) (Bucaspor 1928)
Sarı kartlar: Okan Dernek (Bucaspor 1928), Onur Özcan, Emre Erdem, Erhan Çelenk, Ahmet Aslan, Ahmet Aslan (Bucaspor 1928)