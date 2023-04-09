TFF 2. Lig: TECO Karacabey Belediyespor: 2 - Kırklarelispor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig: TECO Karacabey Belediyespor: 2 - Kırklarelispor: 0
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Kırklarelispor’u 2-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 31. haftasında TECO Karacabey Belediyespor, sahasında Kırklarelispor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip rakibini 45. dakikada Muhammet, 78. dakikada Abdullah Dijlan golleriyle 2-0 yendi.