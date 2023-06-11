TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ilk kez VAR sistemi uygulanacak

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig’in ardından TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de ilk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de 12, 13, 14, 15 Haziran tarihlerinde oynanacak olan play-off final müsabakalarında VAR sisteminin uygulanacağı duyuruldu.

VAR sistemi uygulanacak play-off final maçlarının tarihleri ve programı şöyle:

12 Haziran Pazartesi

TFF 3. Lig 1. Grup: Belediye Derince Spor - 52 Orduspor FK

13 Haziran Salı

TFF 3. Lig 2. Grup: Armoni Alanya Kestelspor - Karaman Futbol Kulübü

14 Haziran Çarşamba

TFF 3. Lig 3. Grup: Beyoğlu Yeni Çarşı Spor - Kepez Belediyespor

15 Haziran Perşembe

TFF 2. Lig Beyaz Grup finalisti ile Kırmızı Grup finalisti karşılaşacak