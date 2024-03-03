TFF 3. Lig: Balıkesirspor: 1 - Orduspor 1967: 4

TFF 3. Lig 4. Grup 22. haftasında Balıkesirspor evinde karşılaştığı Orduspor 1967'ye 4-1 mağlup oldu.

TFF 3. Lig: Balıkesirspor: 1 - Orduspor 1967: 4
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

TFF 3. Lig 4. Grup 22. haftasında Balıkesirspor evinde karşılaştığı Orduspor 1967’ye 4-1 mağlup oldu.

Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynan karşılaşmanın 6. dakikasında Balıkesirspor, Bertuğ Bayar’ın golüyle 1-0 öne geçti. Orduspor 1967 23. dakikada Halil Can Ayan’ın golüyle skora eşitlik getirdi. 36. dakikada Orduspor, Anıl Arcıoğlu’nun golüyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. 90+1. dakikada Ufuk Özcan ile konuk ekip 3-1 öne geçerken, 90+5. dakikada Rıdvan Koçak maçın skorunu belirledi. 1-4

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