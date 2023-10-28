TFF 3. Lig: Balıkesirspor: 1 - Siirt İl Özel İdaresi: 1
TFF 3. Lig 8. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor, evinde Siirt İl Özel İdaresi ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 3. Lig 8. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor, evinde Siirt İl Özel İdaresi ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 3. Lig 8. haftasında Balıkesir, Siirt İl Özel İdaresi’ni konuk etti. İlk yarıda 45+4. dakikada Arda İbrahim Akgün’ün golüyle Balıkesirspor 1-0 öne geçti. İkinci yarı konuk ekip Siirt ekibi oyuncusu Serhat Tarhan, 64. dakikada skoru 1-1’e getirdi. Kalan sürede iki takımın da gol arayışları sonuçsuz kaldı ve maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.