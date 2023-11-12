TFF 3. Lig: Balıkesirspor: 2 - Çankaya FK:1

TFF 3. Lig 10. haftasında evinde Çankaya FK ile karşılaşan Balıkesirspor maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

TFF 3. Lig: Balıkesirspor: 2 - Çankaya FK:1
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

TFF 3. Lig 10. haftasında evinde Çankaya FK ile karşılaşan Balıkesirspor maçtan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ilk gol sesi Balıkesirspor’dan geldi. 18. dakikada penaltı kazanan Balıkesirspor, Sedat Yiğit Kurnaz’ın golüyle skoru 1-0’a getirdi. 45. dakikada penaltı kazanan konuk ekip Çankaya FK, skoru 1-1 yaptı. Maçın 89. dakikasında Balıkesirspor Okay Bala’nın gölüyle tekrar öne geçti ve müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman