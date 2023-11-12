TFF 3. Lig: Balıkesirspor: 2 - Çankaya FK:1
TFF 3. Lig 10. haftasında evinde Çankaya FK ile karşılaşan Balıkesirspor maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
TFF 3. Lig 10. haftasında evinde Çankaya FK ile karşılaşan Balıkesirspor maçtan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.
Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ilk gol sesi Balıkesirspor’dan geldi. 18. dakikada penaltı kazanan Balıkesirspor, Sedat Yiğit Kurnaz’ın golüyle skoru 1-0’a getirdi. 45. dakikada penaltı kazanan konuk ekip Çankaya FK, skoru 1-1 yaptı. Maçın 89. dakikasında Balıkesirspor Okay Bala’nın gölüyle tekrar öne geçti ve müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.