TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 - Belediye Kütahyaspor: 0
TFF 3. Lig 1. Grup'un 27. haftasında Belediye Derincespor sahasında Belediye Kütahyaspor ile golsüz berabere kaldı.
TFF 3. Lig 1. Grup’un 27. haftasında Belediye Derincespor sahasında Belediye Kütahyaspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Derince Belediyespor Doğal Çim Saha
Hakemler: Doğu Yılmaz xx, Yiğit Çam xx, Ali Rıza Öztürk xx
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz xxx, Muhammet Fatih Yıldırım xx, Bertuğ Başdemir xxx, Mehmet Tosun xx (Mustafa Demirel dk. 65 x), Uğurcan İkikardeş xxx (Kubilay Serbest dk. 65 x), Abdulkerim Canlı xx, Furkan Gedik xx (Alihan Bel dk. 79 x), İlker Cihan xxx, Tayfun Kırca xx, Ahmet Keleş xx, Uğurcan Bekçi xx (Eren Bayraktar dk. 89 ?)
Belediye Kütahyaspor: Hakan Sürmeli xx, Erdinç Çepoğlu xx, Muhammet Enes Gök xx (Berkant Şahin Kök dk. 46 x), Can Muhammet Vural xx (Ali Kemal Özkan dk. 69 x), Bilal Şeflek xx (Niyazi Çolak dk. 83 ?), Ekrem Çalışanlar xx, Talha Mayhoş xx (Erdem Dikbasan dk. 90 ?), Gökhan Payal xxx, Eyüp Poyraz xx, Onur Şirin xxx, Yusuf Atasoy xx
Yedekler: Alper Kağan Çakır, İbrahim Başer, Önder Akdağ
Teknik Direktör: Bekir Ozan Has
Sarı Kart: İlker Cihan (Belediye Derincespor), Gökhan Payal, Bilal Şeflek (Belediye Kütahyaspor)