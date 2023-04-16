TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Nevşehir Belediyespor: 0
TFF 3. Lig 1. Grup'ta play-off hattını yakından ilgilendiren 29. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, Nevşehir Belediyespor'u 90+8. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
TFF 3. Lig 1. Grup’ta play-off hattını yakından ilgilendiren 29. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, Nevşehir Belediyespor’u 90+8. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
Stat: Derince Belediyespor Doğal Çim Saha
Hakemler: Metin Ateş xx, Turgut Evran xx, Furkan Kocayıldız xx
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz xx, Muhammet Fatih Yıldırım xx (Berkay Çakır dk. 38 xxx), Bertuğ Başdemir xxx, Abdulkerim Canlı xx, Furkan Gedik xx (Uğurcan İkikardeş dk. 62 xx), İlker Cihan xx, Tayfun Kırca xx, Ahmet Keleş xx, Kubilay Serbest xx (Eren Bayraktar dk. 87 ?), Mustafa Demirel xx (Mehmet Tosun dk. 62 xx), Uğurcan Bekçi xx (Okan Baydemir dk. 87 ?)
Nevşehir Belediyespor: Şener Özcan xx, Erdi Kasapoğlu xx, Orhan Evci xx, Gökay İravul xx (Murat Kayalı dk. 77 xx), Özgür Can Özcan xx (Ali Kılıç dk. 87 ?), Ali Kuçik xx (Batuhan Nihat Ulutaş dk. 77 xx), Baran Sarka xx (İbrahim Topaloğlu dk. 90+1 ?), Hüseyin Civelek xx, Ömer Yıldırım xx, Onur Öztonga xx, Dilaver Güçlü xx (Halil İbrahim Pekşen dk. 87 ?)
Goller: Berkay Çakır (dk. 90+8) (Belediye Derincespor)
Sarı kartlar: Onur Öztonga, Ali Kuçik, Batuhan Nihat Ulutaş (Nevşehir Belediyespor)