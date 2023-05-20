TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 3 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 0
TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor, sezonun son hafta karşılaşmasında konuk ettiği Karbel Karaköprü Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor, sezonun son hafta karşılaşmasında konuk ettiği Karbel Karaköprü Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.
Stat: Derince Belediyespor Doğal Çim Saha
Hakemler: Ömer Faruk Turtay xx, Muhammet Ali Doğan xx, Samet Özkul xx
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz xx, Berkay Çakır xx, Muhammet Fatih Yıldırım xx, Mehmet Tosun xxx (Eren Bayraktar dk.73 x), Uğurcan İkikardeş xxx, Abdulkerim Canlı xxx, Furkan Gedik xx (Erdi Can Şehit dk. 85 ?), İlker Cihan x, Tayfun Kırca xx (Tarık Mayhoş dk. 85 ?), Ahmet Keleş xx, Uğurcan Bekçi xx (Alihan Bel dk. 63 x (Okan Baydemir dk. 85 ?))
Karbel Karaköprü Belediyespor: Berat Çelebi xx, Selim Şahin x (Mücahit Çakır dk. 16 x), Burak Büyükkaya x (Emirhan Korkmaz dk. 39 x), Muhammet Raşit Şahingöz xx, Fatih Dalgıç xx, Samet Eker x (Muhammed Öztürk dk. 46 x), Yavuz Koç xx (Kemal Sabri Bayraktar dk. 73 x), Mustafa Apardı x (İbrahim Halil Talay dk. 46 x), Halil Yılmaz xx, Emre Yıldırım xx, İsa Baltacı xx
Goller: Mehmet Tosun (dk. 37), Alihan Bel (dk. 76), Uğurcan İkikardeş (dk. 80) (Belediye Derincespor)
Sarı Kartlar: Mehmet Tosun, Uğurcan İkikardeş (Belediye Derincespor) Halil Yılmaz, Kemal Sabri Bayraktar (Karbel Karaköprü Belediyespor)