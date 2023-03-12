TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 5- Ağrı 1970 Spor: 0
TFF 3. Lig 1. Grup 23. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, konuk ettiği BC Group Ağrı 1970 Spor'u 5-0 mağlup etti.
TFF 3. Lig 1. Grup 23. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, konuk ettiği BC Group Ağrı 1970 Spor’u 5-0 mağlup etti.
Stat: Derince Belediyespor
Hakemler: Melih Kurt xx, Yakup Bulut xx, Volkan Kaan Topal xx
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz xxx, Berkay Çakır xxx, Muhammet Fatih Yıldırım xxx, Bertuğ Başdemir xxx (Ümitcan Ekşi dk. 65 x), Uğurcan İkikardeş xxx (Uğur Daşdemir dk. 80 ?), Abdulkerim Canlı xxx, Furkan Gedik xxx (Uğurcan Bekçi dk. 65 x), İlker Cihan xxx, Tayfun Kırca xxx (Fatih Cin dk. 80 ?), Ahmet Keleş xxx, Kubilay Serbest xxx (Eren Bayraktar dk. 65 ?)
Yedekler: Furkan Yardım, Tamer Aşık
Teknik Direktör: Özgür Çetiner
Ağrı 1970 Spor: Suphi Dağ xx, Kuban Altunbudak x (Ahmet Emre Kartal dk. 28 x), Emre Yaşar x, Muhammet Mustafa Gundak x (Ahmet Kutlu dk. 46 x), Muhammed Burak Taşdemir x, Muhammet Yılmaz x (Rıdvan Çelik dk. 61 x), Taner Yıldız x, Bilal Gücüyetmez x (Bekir Yücedağ dk. 61 x), Eren Yeşil x (Yasin Uzunoğlu dk. 46 xx), Anıl Çıracı x, Aytaç Öden x
Yedekler: Göktan Cörüt, Muhammet Emin Yavaş
Teknik Direktör: Polat Çetin
Goller: Furkan Gedik (dk. 31, 44 ve 47), Tayfun Kırca (dk. 42), Bertuğ Başdemir (dk. 56) (Belediye Derincespor)
Sarı Kart: Abdulkerim Canlı, Ahmet Keleş (Belediye Derincespor), Yasin Uzunoğlu, Ahmet Kutlu (Ağrı 1970 Spor)