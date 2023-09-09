TFF 3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 - Belediye Kütahyaspor: 1
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği, evinde karşılaştığı Belediye Kütahyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği, evinde karşılaştığı Belediye Kütahyaspor’a 1-0 mağlup oldu.
Hakemler: Hakan Aktaş, Emir Kılıçarslan, Yakup Keçeci, Hakan Ergin
Darıca Gençlerbirliği: Volkan Mert Korkmaz, Osman Bodur, Ali Ateş (Sefa Tunç dk. 66), Fatih Şerifoğlu, Bahadır Abdulkadir Yağız, Mert Ilıman, Yunus Emre Karaman, Furkan Birdal, Emirhan Tak, Emre Nasuh, Batuhan Özduran (Ali Ekber Öz dk. 90)
Belediye Kütahyaspor: Serkan Demirol, Doğancan Kılıç, Halil İbrahim Pekşen, Bilal Şeflek, Muhammed Burak Taşdemir (Feyyaz Aydil dk. 86), İsmet Benli, Samet Cantürk, Yekta Sönmez (Yunus Özdemir dk.46), Onur Civelek (Haktan Çakır dk. 46), Arda Keser (Berkant Şahin Gök dk. 90), Eyüp Poyraz
Gol: Halil İbrahim Pekşen (dk.52) (Belediye Kütahyaspor)
Sarı kartlar: Ali Ateş, Batuhan Özduran, Fatih Şerifoğlu (Darıca Gençlerbirliği), Doğancan Kılıç, İsmet Benli, Haktan Çakır (Belediye Kütahyaspor)