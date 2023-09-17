TFF 3. Lig: Ergene Velimeşespor 1 - 1 Batman Petrolspor

TFF 3. Lig 2. Grup’ta Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda Ergene Velimeşespor ile Batman Petrolspor takımları arasında oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Osman Köksaldı’nın düdük çaldığı maçta yardımcılıklarını Ali Cem Zorbay ve Tufan Selvi yaptı. İlk yarısı Ergene Velimeşespor kaptanı Fatih Dilek’in 31. dakika attığı golle ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlanan maçın 78. dakikasında bu kez konuk takımın kaptanı Akın Akman sahneye çıktı var kaydettiği golle takımına eşitliği getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Ergene Velimeşespor Batman Petrolspor karşılaşması 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Ergene Velimeşespor gelecek hafta fikstür gereği maç yapmayacak. Batman Petrolspor ise Silifke Belediyespor takımını konuk edecek.