TFF 3.Lig: Belediye Derincespor:1 - Amasyaspor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor ligin 5. haftasında ağırladığı Amasyaspor Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Belediye Derincespor

Hakemler: Celal Bayraklı xx, Hüseyin Otyakmaz xx, Ali Etlikçi xx

Belediye Derincespor: İlker Günay xx, Muhammet Fatih Yıldırım xx, Efe Karaoğlu xx, Kadir Torbacı xx, Ramazan Özkabak x (Uğurcan İkikardeş dk.71), Bertuğ Başdemir xx, Mehmet Tosun xxx (Furkan Gedik dk.83), Tufan Deniz Gelen xx (Berkay Çakır dk.90+1), İlker Cihan xx, Tayfun Kırca xx, Uğurcan Bekçi xx

Amasyaspor: Taylan Arman xx, Enes Salih Çavdar xx, Can Morgül xx, Yahya Kemal Baki xx (Yusuf Emre Baran dk.73), Ahmet Buğrahan Tuncay xx, Emre Işık xx, Muhammed Can xx, Furkan Karabatak xx (Furkan Güneş dk.73), Fevzi Can Bozkuş xx, Arif İşçi xx, Arif Birşen xx

Goller: Mehmet Tosun (dk.17) (Belediye Derincespor), Enes Salih Çavdar (dk.16) (Amasyaspor)

Sarı kartlar: Bertuğ Başdemir, Uğurcan İkikardeş, Efe Karaoğlu (Belediye Derincespor), Enes Salih Çavdar (Amasyaspor)