TFF Başkanı Büyükekşi: 'Double Pass ile 1. Lig takımlarıyla 2024-2025 sezonunda akademi çalışması yapacağız'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gençlerbirliği Spor Kulübü ziyaretinde, “Double Pass ile 1. Lig takımlarıyla 2024-25 sezonunda akademi çalışması yapacağız” dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gençlerbirliği’nin Beştepe tesislerini ziyaret ederek kulüp başkanı Niyazi Akdaş ile bir araya geldi. İki başkan, basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Türk futbolunun gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini aktaran Büyükekşi, “Gençlerbirliği, güzide ve yıllardır Süper Lig’de mücadele etmiş bir takımımız. Başkanımız, altyapıda yaklaşık 2 bin 500 futbolcunun olduğunu, akademide ise 200 futbolcularının olduğundan bahsetti. Bu tam da istediğimiz şey aslında. ‘Double Pass’ ile, 1. Lig takımlarıyla 2024 - 2025 sezonunda akademi çalışması yapacağız. Biz yeni bir atak yapmak istiyoruz. Bu tesisleşmeleri kulüplerimize mecburi yaptıracağız. Biz de burada ‘Double Pass’ ile belli bir müfredat uygulayacağız. Bütün kulüplerimize aynı uygulamayı getirirsek futbolun kalitesi artacak. Gençlerbirliği’de bu işe yıllar önce başladığı için çok güzel bir örnek. Biz de elimizden gelen desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Niyazi Akdaş: “Başkanımıza altyapıya ne kadar önem verdiğimizi arz edeceğiz”

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ise, altyapıya verdikleri önemden bahsederek, “Başkanımızın ziyaretleri bizi şereflendirdi. Günümüzün futbolu ve hakemleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Kendisine bazı hususları arz ettik. Altyapı testilerimizi gezeceğiz ve Gençlerbirliği’nin altyapıya ne kadar önem verdiğini arz edeceğiz” ifadelerine yer verdi.