TFF Başkanı Büyükekşi'den İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükeşi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

TFF Başkanı Büyükekşi'den İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya ziyaret
Editör
EditörEditör
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükeşi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ziyaret etti.

Ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Başkan nezdinde başta Milli Takımımız olmak üzere tüm kulüplerimize başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman