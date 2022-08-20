Siemens
SON
DAKİKA
Öğrenciye kiralık ev fiyatları yüzde 300 arttı, 1 yıllık peşinat istiyorlar
Mardin’de 16 kişinin öldüğü dehşete düşüren kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Mardin’de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 16’ya yükseldi
TFF Başkanı Büyükekşi'den İHA'ya taziye mesajı
Emniyet güçlerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist hücre evinde kıskıvrak yakalandı
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

TFF Başkanı Büyükekşi'den İHA'ya taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziantep'te yaşanan kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammed Abdulkadir Esen için taziye mesajı gönderdi.

TFF Başkanı Büyükekşi'den İHA'ya taziye mesajı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziantep’te yaşanan kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammed Abdulkadir Esen için gönderdiği taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli şehrimiz Gaziantep’te meydana gelen elim trafik kazasında aralarında çok değerli 2 İHA muhabirimizle birlikte sağlık çalışanlarımız ve itfaiye görevlilerimizin de bulunduğu 16 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Şahsınız nezdinde İHA ailesinin acısını tüm kalbimle paylaşıyorum. Hayatını kaybeden muhabirlerimize ve vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerimize sabır, yaralılarımıza da acil şifa diliyorum. Kurumunuzun, basın camiamızın, sağlıkçılarımızın, itfaiye teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun."

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Binlerce kişi Yıldız Tilbe konseri için Silivri'ye akın etti
Binlerce kişi Yıldız Tilbe konseri için Silivri'ye akın etti
En güzel Silivri yoğurdu 'nu mayaladı
En güzel Silivri yoğurdu ’nu mayaladı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
Yoğurt Yeme Yarışmasında Altını buldu
Yoğurt Yeme Yarışmasında Altını buldu
Silivri'de Yoğurt Festivali Coşkusu Başladı
Silivri’de Yoğurt Festivali Coşkusu Başladı
Silivri Yoğurdu coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Silivri Yoğurdu coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı