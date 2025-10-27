TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: '152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını belirledik'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunu temiz yarınlara taşımak amacıyla devlet birimleriyle yaptıkları çalışmaların sonucunda 571 aktif hakemin 371’inin bahis hesabı olduğunu tespit ettiklerini ve 371 hakemin 152’sinin de aktif olarak bahis oynadığını söyledi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde düzenlendiği basın toplantısında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yapılan toplantı ile Türk futbolundan yeni bir miladı başlattıklarını dile getirerek sözlerine başlayan Hacıosmanoğlu, "Bu sadece kendi adımıza değil, tüm Türk futbolu ailesiyle beraber mücadele edersek Türk futbolunu temiz yarınlara taşırız. Bizim aylardır devletin kurumlarıyla beraber çalıştığımız ve yıllardır kulüplerimizi yönetenler, sporun duayenleri Türk futbolunun yozlaşmasının nedenleriyle sırasıyla söylediler. Bir atasözüyle başlamak istiyorum; ‘Silah çıktı, mertlik bozuldu’ diye. Yıllardır dile getirilen bahis, Türk futbolunda yozlaşmanın, ahlaksızlığın boyutunu yıllarca tartıştık. Biz de kurumlarımızla beraber, önce federasyon olarak bizim bahçemizden başlayarak yola çıktık. Bugün sizlere Türk futbolunun değişime ihtiyacı olduğunu, ahlaklı düzeni sağlayarak yaptığımız çalışmayla futbolun en gözbebeği olan, sancılı karnı olan kendi içerimizdeki hakem camiasıyla başladığımızı belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

"571 aktif hakemin 371’inin bahis hesabı olduğunu tespit ettik"

Temiz ve ahlaklı Türk futbolu için devlet birimleriyle ortaklaşa çalıştıklarına vurgu yapan Başkan Hacıosmanoğlu, "Aldığımız veriler ve arkadaşlarımızın çalışmalarıyla birlikte şu an içeride görev yapan 571 aktif hakemin 371’inin bahis hesabı olduğunu tespit ettik. Buna direkt olarak kötü gözle bakmayalım; bunu maç izlemek için de alabiliyorlar. 371 hakem arkadaşın 152’sinin aktif olarak bahis oynadığını belirledik. Bu hakemlerin 7’si üst klasman hakemi, 15’i üst klasman yardımcı hakemi, 36’sı klasman hakemi, 94’ü klasman yardımcı hakemi. Bunların içerisinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Hakem arkadaşlarımızın kendi adlarına hesap açıp bahis oynaması bizi üzmüştür"

Bugünden itibaren başlayarak disiplin kurulunun gerekli işlemleri başlattığını da belirten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Kısa süre içerisinde disiplin kuruluna sevk edilip talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıl bir sınırlama var. Bizim talimatlarımıza göre de 5 yıllık bir yasal sınırlaması var. Bizim baz aldığımız 5 yıllık süreye göre saydığım rakamlar bu süreye giren rakamlardır. Biz seçildiğimiz günden beri insanlarla iyi geçinip koltuklarda uzun kalmak gibi bir düşüncemiz yok. Türk futbolundaki pislikleri temizlemek için elimizden geleni yapacağız. Kulüplere çağrıda bulunuyorum: Ben ve yönetim kurulum dahil bu çalışmayı yaptığımız ilgili devlet kurumlarıyla kendimizi de kontrol ediyoruz. Bunun dışında kalan Türk futbolu ailesiyle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Biz federasyon olarak kendi kapımızı temizliyorsak, kulüp yöneticileri de kendilerinden başlayıp bütün ekip ve futbolcuları araştırması gerekiyor. Bu çalışmamızı UEFA ile de paylaştım. Talimatlar onlarda da açık. Açık olmasına rağmen hakem arkadaşlarımızın kendi adlarına hesap açıp bahis oynaması bizi üzmüştür. Hakem yetiştirmekle ilgili çalışmalarımız vardı. 81 ilde okullar açıp, özel kurslar açılacak. O arkadaşlarımızı da üniversitelerde gerekli kapsamda eğitimini tamamlatıp Türk futboluna kazandıracağız. Yetişecek genç hakem arkadaşlarımızın kasıtlı değil, insani hatalarını da buradan yöneticilerle destekleyerek özlenilen Türk futbolunu özlenilen yere taşıyacağız. Herkesin desteğini bekliyoruz" cümlelerine yer verdi.