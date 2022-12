TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: 'Avrupa Şampiyonası adaylık başvurusu yaptık'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık başvurusuyla birlikte ön teklif dosyasını UEFA’ya ilettiklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde 6 aylık görev süresi içerisindeki faaliyetleri değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenledi. TFF Başkanı Büyükekşi, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapmak için adaylık başvurusuyla birlikte ön teklif dosyasının UEFA’ya sunulduğunu kaydederek, 2025 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali adaylık ön dosyasının da UEFA’ya teslim edildiğini belirtti.

"Hakemlerimizi itibarsızlaştırma amacı güden açıklamaları cezalandıracağız"

Dünya Kupası arasının ardından 23 Aralık Cuma günü başlayacak olan Süper Lig için bazı yeni kararlar aldıklarını kaydeden TFF Başkanı, ligin ikinci yarısında hayata geçirilecek değişiklikleri şöyle sıraladı:

“Hakemlerimizi itibarsızlaştırma amacı güden açıklamaları cezalandıracağız. Yorum ve itirazlar Hakem Geri Bildirim Sistemi ile TFF’ye iletilecek. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hakemlerin değil, oyunun konuşulmasını istiyoruz dedik. Kulüp başkanlarının, teknik direktörlerin ve futbolcuların maç öncesinde ya da sonrasında hakemler ve diğer müsabaka görevlileri ile ilgili açıklamalar yapmalarını istemiyoruz. Müsabakanın dürüstlüğüne ya da tarafsızlığına gölge düşürecek hiçbir şey istemiyoruz. Futbolu ve hakemlerimizi itibarsızlaştırma amacı güden her türlü açıklamayı cezalandıracağız. Bu cezalarla amacımız tek taraflı iletişim kurulması değil. Hakem Geri Bildirim Sistemi ile kulüp başkanlarına, teknik direktörlere ve futbolculara hakemlerle ilgili görüş, itiraz ve yorumlarını bu sistem üzerinden MHK’ya ve TFF’ye sunma imkanı sağlayacağız. Bu sisteme gelen bütün bildirimlerin takipçisi olacağız.”

"Hakemin yanına fazladan gelen oyuncuya para cezası vereceğiz"

Başkan Büyükekşi, orta hakeme birçok oyuncunun itiraz etmesinin önüne geçeceklerini dile getirerek, şu cümlelere yer verdi:

“Hakemin yanına fazladan gelen oyuncuya para cezası vereceğiz. Aynısını hakem VAR’a giderken de yapacağız. Avrupa’da VAR hakemliği yapan Abdülkadir Bitigen ve Mete Kalkavan’a VAR hakemliği görevi veriyoruz. Bu iki hakemimiz saha hakemliğine de devam edecek. TFF 1. Lig’de orta saha hakemlerine önümüzdeki yarım sezon için VAR hakemliği vermeyi planlıyoruz. Böylece hem VAR hakemi sayımız artacak hem de Süper Lig’de her VAR hakemine haftada 1 maç vereceğiz.”

“Acil durum planı oluşturacağız”

TFF Başkanı Büyükekşi, statlarda yaşanan olayları engellemek için yeni tedbirleri uygulamaya koyduklarına dikkat çekerek, "Stadyumlarda aramalara artık itfaiye ve ambulanslarda dahil edildi. Ayrıca, tüm stadyumlarda uygulanacak ‘acil durum planı’ oluşturacağız" dedi.

“Hakemlik için yeni kriterler getiriyoruz”

“MHK değişince il hakem kurulu başkanları da değişiyor” diyen Mehmet Büyükekşi, “Yeni gelen MHK, yeni il hakem kurulu başkanını atıyor. Ayrıca, bu atamalarda hiçbir kriter yok. Sözlü, yazılı, fiziksel kriterler koyacağız. 9 Aralık tarihinde MHK Yeni Talimatı’nda yapılan değişiklik ile il hakem kurulu başkanları sınav sistemi ile seçilecek. Aday hakemlikten normal hakemliğe geçiş için de kriterler koyuyoruz. Hakem adayına ilk eğitime başlamadan önce psikoteknik test yapacağız. Ayrıca; amatör hakemlikten Bölgesele, Bölgeselden C’ye, B, A, Süper ve Elit’e geçişler nasıl olacak konusunda da kriterler koyacağız. İl hakem kurullarına hakemler vereceğiz. Hakem adayları için eğitim süresi 3 gün. Bunu artıracağız” şeklinde konuştu.

"Altyapı Futbol Akademisi hayata geçirilecek

Altyapı Futbol Akademisi projesini hayata geçireceklerini söyleyen Büyükekşi, şöyle devam etti:

“Ülke olarak bir futbol ekosistemi oluşturmak, hem kulüpler hem Milli Takımlar seviyesinde sürdürülebilir başarılar için yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyuyoruz. Gelecek sezon Süper Lig kulüplerine 2024-2025 sezonunda ise Spor Toto 1. Lig kulüplerine akademi zorunluluğu getireceğiz. Bu proje için hazırlıklara başladık. Bazı kulüplerimizi ziyaret ettik. Önümüzdeki ocak ayında Almanya, Belçika, Hollanda, İspanya, Portekiz ve Fransa’da da incelemeler yapmayı planlıyoruz. Bu ülkelerin en iyi iki takımının alt yapılarını ve ülke milli takımlarının alt yaş gruplarını etüt edeceğiz. Bu incelemeler sonunda hem milli takımlarımız hem de kulüplerimiz için en iyi modeli ortaya çıkartmayı planlıyoruz.”

“Yabancı futbolcu yerine yabancı hoca transfer edip altyapı antrenörlerimizi eğitelim”

“Yabancı futbolcu yerine altyapı antrenörlerini yetiştirmesi için yabancı hoca transfer edelim” sözlerine yer veren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, “Altyapılardaki antrenörlerin eğitimini daha iyi hale getirebilmemiz lazım. Süper Lig’deki her kulüpten 20 altyapı antrenörü isteyeceğiz. Bu yaklaşık 400 antrenörümüze 4 farklı yaş kategorisinde ücretsiz olarak en iyi eğitimi vereceğiz. Eğitimleri bittiğinde TFF onaylı bir sertifika vereceğiz. Bu sertifikada her antrenörün çalıştırabileceği yaş grubu belirlenecek. Bir yılda bu eğitimleri bitirip 2023-2024 sezonunda Süper Lig’e bu mecburiyeti getirdikten sonra 6 ay bu hocalarımızın maaşını federasyon olarak biz ödeyeceğiz. Kulüpler ise sigortalarını yapacak. Antrenörlerimizin maaşlarını da günün şartlarına uygun hale getireceğiz. Daha sonra eğitim verdiğimiz antrenörler, oluşturacağımız müfredata göre kulüplerinde altyapı oyuncularına eğitim verecek. 1-2 yıl içerisinde 4-5 bin tane aynı eğitimi almış, aynı tezgahtan geçmiş futbolcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Futbol Akademisi projesiyle altyapılarımızın her yıl hem kulüplerimizin A takımına en az iki tane futbolcu vermesini sağlayacağız, hem de milli takıma her yaş kategorisi için oyuncu havuzu oluşturacağız” diye konuştu.