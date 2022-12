TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: 'Hakemin yanına fazladan gelen oyuncuya para cezası vereceğiz'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, orta hakeme birçok oyuncunun itiraz etmesinin önüne geçeceklerini söyleyerek, “Hakemin yanına fazladan gelen oyuncuya para cezası vereceğiz. Aynısını hakem VAR’a giderken de yapacağız” dedi. Büyükekşi, aynı zamanda Abdülkadir Bitigen ve Mete Kalkavan’a da VAR hakemliği görevi vereceklerini dile getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de yer aldığı Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde 6 aylık görev süresi içerisindeki faaliyetleri değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenledi. TFF Başkanı Büyükekşi, federasyon olarak medya ve kamuoyu ile proaktif ve çift yönlü bir iletişim süreci yürütmenin gereğine inandıklarını belirtirken, medya ile periyodik olarak bir araya gelerek gelişmeleri paylaşacaklarını ifade etti. Mehmet Büyükekşi, medya ve kamuoyundan gelecek geri bildirimleri dikkate alarak özlenen futbol ikliminin, özlenen futbol kalitesinin ve değer oluşturan futbol ekonomisinin tesis edilebileceğine inandığını kaydetti.

Büyükekşi, göreve seçildikten sonra özlenen futbol iklimini tesis etmek için güven, adalet, şeffaflık, eşitlik prensiplerini olmazsa olmaz kabul edip, futbolun tüm paydaşları ile iletişim içerisinde Türk futbolunun sorunlarını çözmek için derhal harekete geçtiklerini söyledi. Başkan Büyükekşi, uzun süredir tartışılan ama bir türlü hayata geçirilemeyen pek çok konuyu 6 ay gibi bir rekor bir sürede hayata geçirdiklerini de sözlerine ekledi.

“Görevimizin ilk günlerinde harcama limitleri, yayın ihalesi ve yabancı sayısını çözüme kavuşturduk”

Göreve başladıkları ilk günlerde acil çözüm bekleyen ve askıda olan harcama limitleri, yayın ihalesi, yabancı sayısı konularını çözüme kavuşturduklarını belirten Mehmet Büyükekşi, “Yeni harcama limitlerini ilan ettik. Kulüp lisans ve finansal fair-play talimatını değiştirdik. Uzun süre imzalanamayan yayın ihalesi anlaşmasını 150 milyon TL daha artırarak 2.2 milyar TL olarak imzaladık. Süper Lig ve 1. Lig Yayın Hakları için BeIN ile olan sözleşmemizi yeni bedelle 2 yıl uzattık. Yabancı sayısını çözüme kavuşturduk. Bu sezon Süper Lig’de 7+4 olarak planlanan yabancı sayısını kulüplerimizle istişare ederek 8+3 olarak devam etmesine karar verdik. Spor Toto 1. Lig’de ise bir önceki sezonda uygulanan A Takım listesinde 8 yabancı futbolcu uygulamasına devam kararı aldık. Buna ilaveten belirli kriterlere göre Spor Toto Süper Lig’de 3, Spor Toto 1. Lig’de 2 yabancı uyruklu 21 yaş altı futbolcunun transferine izin verdik” cümlelerine yer verdi.

“TFF 2. Lig ve 3. Lig Yayın Hakları anlaşması ile kulüplere kalıcı gelir sağladık”

Göreve geldikten sonra uygulamaya koydukları diğer değişikliklerden de bahseden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, “TFF 2. ve 3. Ligler yayın haklarını 5 yıllığına ihale ettik. Bu anlaşma ile bu liglerde yer alan 92 kulübün kalıcı gelir elde etmesini sağladık. Diğer taraftan, TFF 2. ve 3. Liglerin gelirlerini deplasman yol ve konaklama yardımlarındaki artışla yükselttik. Kulüplere; transfer tescillerinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerinden vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge ibraz etme yükümlülüğünden 2022-2023 sezonunda muafiyet getirilerek, transferlerde önemli bir imkan sağlanmış oldu” şeklinde konuştu.

“Deplasman seyirci yasağını kaldırdık”

Deplasman seyircisi yasağını kaldırdıklarını ve misafir tribün seyirci kapasitesinin yüzde 30’a kadar çıkartılması konusunda karar aldıklarını kaydeden Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Temsilciler tarafından stadyumlarda bulunan kamera odaları ile Riva’da bulunan Maç Operasyon Odasının etkin kullanımıyla stadyumlara kaçak seyirci girişleri önlenmeye başladı. Sponsorluk anlaşmalarımız ilk 6 aylık dönem içinde yenilendi. Mercedes ve Trendyol’la prensipte anlaştık, en kısa zamanda onlarla da imzalayacağız. ’Süper Lig ve 1. Lig İsim Hakkı’ sponsorlukları için Spor Toto ile anlaşma imzalandı ve kulüplerimiz için önemli bir gelir kaynağı oluşturuldu. Türkiye liglerinin resmi top sponsoru 3 yıllığına yapılan anlaşma ile PUMA oldu. Kadın Süper Ligi İsim Hakkı için, Turkcell ile olan anlaşmamız yenilendi ve kadın futbolunun marka değerini yükseltmek ve kadın futboluna özel kaynak oluşturmak için önemli bir adım atıldı.”

“İnsan inisiyatifini ortadan kaldırmak için Dijital Hakem Atama Sistemi’ni uygulamaya koyduk”

Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunda en fazla tartışma konusu olan hakem atamalarıyla ilgili, insan inisiyatifini ortadan kaldırmak için Dijital Hakem Atama Sistemi’ni uygulamaya koyduklarını kaydederek, “Burada temel kriterler ve performans kriterleri olmak üzere toplam 41 kriter getirdik. Hakemlerin bu kriterlere göre aldıkları puanlar toplanarak sıralama yapılıyor. Bu sıralama statik değil, dinamik. Hakemlerin her hafta maça çıktıkça aldıkları puanlara göre sıralamadaki yerleri aşağı veya yukarı olarak değişecek. Yarın Süper Lig kulüp başkanlarımıza hakem atama sistemi ile ilgili tüm kriterleri tek tek anlatacağım bir sunumumuz olacak ve ardından onların gözü önünde Dijital Hakem Atama Sistemi ile haftanın hakemlerini belirleyeceğiz. İkinci devre itibarıyla 2. ve 3. Lig’deki hakem atamalarını da algoritma ile yapacağız. Mart ayından itibaren de Bölgesel Amatör Lig’de de algoritma kullanılmaya başlanacak” ifadelerini kullandı.

“Dünya hakemliğinin en önemli isimlerinden Hugh Dallas’ı, TFF Hakem Danışmanı yaptık”

Mehmet Büyükekşi, 7 yıldır zam yapılmayan hakemlerin maaşlarını iyileştirdiklerini, hakemlere maçlardaki performanslarına göre aldıkları puanlarla ödül ve ceza sistemi getirdiklerini ve dünya hakemliğinin en önemli isimlerinden Hugh Dallas’ı, TFF Hakem Danışmanı yaptıklarını aktararak, “Hakem eğitimlerimizi yeniledik ve devamlı hale getirdik. Dünya hakemliğinin en önemli isimlerinden Hugh Dallas’ı, TFF Hakem Danışmanı yaptık. Hakemlerimize 10 ayrı testi içeren psikoteknik testler uyguluyoruz. Gözlemci sayısını ikiye çıkardık. Sözel olan gözlemci raporlarından veri analizi yapabilen sayısal rapor uygulamasına geçtik” diye konuştu.

“VAR sistemini UEFA protokol sınırları içerisine çektik”

VAR sistemini UEFA’nın belirlediği protokol sınırları içerisine çektiklerinin altını çizen TFF Başkanı, şu cümlelere yer verdi:

“2022-2023 sezonunda 12 VAR hakemi ile kadro kuruldu. Spor Toto 1. Lig’de VAR uygulamasını hayata geçirdik. Saha ve VAR hakemlerini birbirinden ayırarak, VAR hakemliğinde de uzmanlaşmaya gittik. Birçok ülke federasyonunun da uygulamaya hazırlandığı bu sistemde dünya futboluna öncülük yaptık. Dünya hakemliğinin önemli isimlerinden Pawel Gill’i, VAR Danışmanı olarak göreve getirdik. VAR odasında iyileştirmeler yaptık.”

“Korsan yayınla topyekun mücadeleye ihtiyaç var”

Kulüplerin gelirlerinin düşmesindeki en büyük nedenlerden birinin korsan yayının olduğunu hatırlatan Mehmet Büyükekşi, “Korsan yayının engellenmesi için medyanın, taraftarların, kulüp yöneticilerinin, yani futbol ailesinin topyekun mücadele etmesine ihtiyaç var” değerlendirmesinde bulundu.

“Hedefimiz Euro 2024 Eleme Grubu’ndan çıkarak Almanya’da yapılacak şampiyonada mücadele etmek”

Milli Takımlar düzeyinde elde edilen başarılara da değinen Başkan Mehmet Büyükekşi, “A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi C Ligi’nden grup birincisi olarak B Ligi’ne yükseldi. Haziran-Kasım döneminde oynanan maçlarda, 9 farklı takımdan toplam 12 futbolcu ilk kez A Milli Takım formasını giydi. Ferdi Kadıoğlu ve Salih Özcan, A Milli Takım tercihlerini Türkiye’den yana kullandı. Hedefimiz Euro 2024 Eleme Grubu’ndan çıkarak Almanya’da yapılacak şampiyonada mücadele etmek. Haziran-Aralık 2022 periyodunda Ümit Milli Takım’dan 7 oyuncu A Milli Takım’a yükseldi. U17 ve U19 Milli Takımlarımız, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu’nun ardından Elit Tur’a yükselmeyi başardı. U23 Milli Takımımız, geçtiğimiz ağustos ayında Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda şampiyon oldu. Federasyon olarak maddi ve manevi olarak her zaman destekçisi olduğumuz Ampute Futbol Milli Takımımız, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası’nda tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandı. Kadın A Milli Takımımız kazandığı ivme ile aralık ayında açıklanan FIFA dünya sıralamasında ekim ayından itibaren topladığı 10.23 puanla en fazla puan toplayan takım oldu ve 3 basamak birden yükseldi” dedi.

“Kadın Futbol Süper Ligi için ilk kez yayın ihalesi duyurusu yapıldı ve teklifler alındı”

Kadın futboluna ayrı bir parantez açan TFF Başkanı, “Federasyonumuz bünyesinde ilk kez Kadın Futbolu Komitesi kuruldu. Başkanlığını İcra Kurulu Üyemiz Nükhet hanım yapıyor. Birimlerin başına da bir kadın hocamızı getirdik. Teknik direktörümüz de kadın. Kadın Futbol Süper Ligi için federasyon tarihinde ilk kez yayın ihalesi duyurusu yapıldı ve teklifler alındı. Kadın futbolcu sayısını arttırma hedefimiz kadar kadın antrenör sayısını da arttırmak hedeflerimiz arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

"Avrupa Şampiyonası adaylık başvurusu yaptık"

2028 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapmak için adaylık başvurusuyla birlikte ön teklif dosyasının UEFA’ya sunulduğunu kaydeden Mehmet Büyükekşi, 2025 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali adaylık ön dosyasının da UEFA’ya teslim edildiğini belirtti. Dünya Kupası arasının ardından 23 Aralık Cuma günü başlayacak olan Süper Lig için bazı yeni kararlar aldıklarını kaydeden TFF Başkanı, ligin ikinci yarısında hayata geçirilecek değişiklikleri şöyle sıraladı:

“Hakemlerimizi itibarsızlaştırma amacı güden açıklamaları cezalandıracağız. Yorum ve itirazlar Hakem Geri Bildirim Sistemi ile TFF’ye iletilecek. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hakemlerin değil, oyunun konuşulmasını istiyoruz dedik. Kulüp başkanlarının, teknik direktörlerin ve futbolcuların maç öncesinde ya da sonrasında hakemler ve diğer müsabaka görevlileri ile ilgili açıklamalar yapmalarını istemiyoruz. Müsabakanın dürüstlüğüne ya da tarafsızlığına gölge düşürecek hiçbir şey istemiyoruz. Futbolu ve hakemlerimizi itibarsızlaştırma amacı güden her türlü açıklamayı cezalandıracağız. Bu cezalarla amacımız tek taraflı iletişim kurulması değil. Hakem Geri Bildirim Sistemi ile kulüp başkanlarına, teknik direktörlere ve futbolculara hakemlerle ilgili görüş, itiraz ve yorumlarını bu sistem üzerinden MHK’ya ve TFF’ye sunma imkanı sağlayacağız. Bu sisteme gelen bütün bildirimlerin takipçisi olacağız.”

Başkan Büyükekşi, cümlelerine şu şekilde devam etti:

"Verdiği kararla ilgili orta hakeme birçok oyuncunun itiraz etmesinin önüne geçeceğiz. Hakemin yanına fazladan gelen oyuncuya para cezası vereceğiz. Aynısını hakem VAR’a giderken de yapacağız. Avrupa’da VAR hakemliği yapan Abdülkadir Bitigen ve Mete Kalkavan’a VAR hakemliği görevi veriyoruz. Bu iki hakemimiz saha hakemliğine de devam edecek. TFF 1. Lig’de orta saha hakemlerine önümüzdeki yarım sezon için VAR hakemliği vermeyi planlıyoruz. Böylece hem VAR hakemi sayımız artacak hem de Süper Lig’de her VAR hakemine haftada 1 maç vereceğiz.”

“Acil durum planı oluşturacağız”

TFF Başkanı Büyükekşi, statlarda yaşanan olayları engellemek için yeni tedbirleri uygulamaya koyduklarına dikkat çekerek, "Stadyumlarda aramalara artık itfaiye ve ambulanslarda dahil edildi. Ayrıca, tüm stadyumlarda uygulanacak ‘acil durum planı’ oluşturacağız" dedi.

“Hakemlik için yeni kriterler getiriyoruz”

“MHK değişince il hakem kurulu başkanları da değişiyor” diyen Mehmet Büyükekşi, “Yeni gelen MHK, yeni il hakem kurulu başkanını atıyor. Ayrıca, bu atamalarda hiçbir kriter yok. Sözlü, yazılı, fiziksel kriterler koyacağız. 9 Aralık tarihinde MHK Yeni Talimatı’nda yapılan değişiklik ile il hakem kurulu başkanları sınav sistemi ile seçilecek. Aday hakemlikten normal hakemliğe geçiş için de kriterler koyuyoruz. Hakem adayına ilk eğitime başlamadan önce psikoteknik test yapacağız. Ayrıca; amatör hakemlikten Bölgesele, Bölgeselden C’ye, B, A, Süper ve Elit’e geçişler nasıl olacak konusunda da kriterler koyacağız. İl hakem kurullarına hakemler vereceğiz. Hakem adayları için eğitim süresi 3 gün. Bunu artıracağız” şeklinde konuştu.

"Altyapı Futbol Akademisi hayata geçirilecek

Altyapı Futbol Akademisi projesini hayata geçireceklerini söyleyen Büyükekşi, şöyle devam etti:

“Ülke olarak bir futbol ekosistemi oluşturmak, hem kulüpler hem Milli Takımlar seviyesinde sürdürülebilir başarılar için yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyuyoruz. Gelecek sezon Süper Lig kulüplerine 2024-2025 sezonunda ise Spor Toto 1. Lig kulüplerine akademi zorunluluğu getireceğiz. Bu proje için hazırlıklara başladık. Bazı kulüplerimizi ziyaret ettik. Önümüzdeki ocak ayında Almanya, Belçika, Hollanda, İspanya, Portekiz ve Fransa’da da incelemeler yapmayı planlıyoruz. Bu ülkelerin en iyi iki takımının alt yapılarını ve ülke milli takımlarının alt yaş gruplarını etüt edeceğiz. Bu incelemeler sonunda hem milli takımlarımız hem de kulüplerimiz için en iyi modeli ortaya çıkartmayı planlıyoruz.”

“Yabancı futbolcu yerine yabancı hoca transfer edip altyapı antrenörlerimizi eğitelim”

“Yabancı futbolcu yerine altyapı antrenörlerini yetiştirmesi için yabancı hoca transfer edelim” sözlerine yer veren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, “Altyapılardaki antrenörlerin eğitimini daha iyi hale getirebilmemiz lazım. Süper Lig’deki her kulüpten 20 altyapı antrenörü isteyeceğiz. Bu yaklaşık 400 antrenörümüze 4 farklı yaş kategorisinde ücretsiz olarak en iyi eğitimi vereceğiz. Eğitimleri bittiğinde TFF onaylı bir sertifika vereceğiz. Bu sertifikada her antrenörün çalıştırabileceği yaş grubu belirlenecek. Bir yılda bu eğitimleri bitirip 2023-2024 sezonunda Süper Lig’e bu mecburiyeti getirdikten sonra 6 ay bu hocalarımızın maaşını federasyon olarak biz ödeyeceğiz. Kulüpler ise sigortalarını yapacak. Antrenörlerimizin maaşlarını da günün şartlarına uygun hale getireceğiz. Daha sonra eğitim verdiğimiz antrenörler, oluşturacağımız müfredata göre kulüplerinde altyapı oyuncularına eğitim verecek. 1-2 yıl içerisinde 4-5 bin tane aynı eğitimi almış, aynı tezgahtan geçmiş futbolcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Futbol Akademisi projesiyle altyapılarımızın her yıl hem kulüplerimizin A takımına en az iki tane futbolcu vermesini sağlayacağız, hem de milli takıma her yaş kategorisi için oyuncu havuzu oluşturacağız” diye konuştu.

“Beşiktaş, Fenerbahçe ve diğer kulüplerimizi de ziyaret edeceğiz”

Futbol Akademileri projesi çerçevesinde şu ana kadar Giresunspor, 1461 Trabzon, Trabzonspor, Altınordu, Galatasaray, FTA Antalyaspor ve Medipol Başakşehir kulüplerini ziyaret ettiklerini belirten Büyükekşi, “Bu çerçevesinde perşembe günü de Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’ne gidiyoruz. Sonrasında Fenerbahçe başta olmak üzere diğer Süper Lig kulüplerimizi ziyaret edeceğiz” dedi.

“SOAT ve çipli top teknolojilerini gelecek sezon ligimize getirmeyi planlıyoruz”

TFF olarak dünya futbolundaki tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan TFF Başkanı Büyükekşi, “Dünya Kupası’nda kullanılan yarı otomatik ofsayt sistemi (SOAT) ve çipli top teknolojisi de takip ettiğimiz teknolojiler. Bu iki teknolojiyle ilgili hem maliyet hem de uygunluk araştırmalarımızı yapıyoruz. Uygun olduğu takdirde iki teknolojiyi de gelecek sezon ülkemize getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“eSüper Lig’i ocak ayında başlatmak istiyoruz”

Büyükekşi, eSüper Lig’in kurulması için çok ciddi ve somut adımlar attıklarını, kulüplerden katılım onayı alındıktan sonra, ocak ayında ligin başlaması planlandıklarını söyledi. TFF Başkanı, eSüper Lig için sponsorluk ve yayın haklar konularında önemli kuruluşlar ile görüşmeler yapıldığını da sözlerine ekledi.

“Süper Lig web sitesi ligin ikinci yarısında hayata geçecek”

TFF’nin web sitesini yenilediklerini de hatırlatan Mehmet Büyükekşi, “İletişim yeteneklerimizi geliştirme ve daha sistematik bilgi sunma amacıyla TFF web sitemizi yeniliyoruz. Birkaç gün sonra kullanıcı dostu yeni web sitemize erişebileceksiniz. Süper Lig için Web 3 Tabanlı bir web sitesini ligin ikinci yarısı ile birlikte hayata geçiriyoruz. Bu site sayesinde yeni sponsorluk imkanları ve yeni gelir kaynakları oluşturacağız. Mevcut sponsorlarımız arasında sinerji fırsatları yaratacağız. Süper Lig web sitesi ile entegre bir de NFT Pazar Yeri projesi tasarladık ve kulüpler Birliği’nin dikkatine sunduk. Bu projenin hayata geçebilmesi için kulüplerin katkılarına ihtiyaç var. Mutabık kalmaları halinde bu projeyi de kısa sürede hayata geçireceğiz” açıklamasını yaptı.