TFF, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Gaziantep FK - Beşiktaş ile geçtiğimiz hafta konuk ekibin 2-1 kazandığı DG Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.
Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesinde N’Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan ile VAR hakemi Serkan Tokat ve AVAR Özgür Yankaya arasında yaşanan konuşmalar şu şekilde:
VAR: Atilla ne gördün sen?
Atilla Karaoğlan: Hafif dokunuyor, şiddet yok.
VAR: İttiriyor diye mi görüyorsun"? Sahada inceleme veriyorum.
Atilla Karaoğlan: Şiddet yok diye gördüm.
VAR: Şiddet var, kafayla vuruyor. Burnuna net bariz vurma diye görüyorum.
Atilla Karaoğlan: Abi abartıyor, ben sarıda kalacağım.
VAR: Tamam, karar senin
Sivasspor - Galatasaray müsabakası
Sivasspor - Galatasaray maçında, ev sahibi ekibin ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golünde hakem Erkan Özdamar ile VAR hakemi Özgüç Türkalp arasında geçen diyaloglar ise şöyle:
VAR: Kontrol ediyoruz. Bu yorumdur. Pozisyonda potansiyel ofsayt için seni incelemeye davet ediyorum. Bunu izleteceğiz (son dokunuş). Kırmızılı Nelsson’a müdahale ediyor ama topa dokunmuyor.
VAR: Robin Yalçın, Nelsson’a temas ediyor.
VAR: 1. adam kaleci, 2. adam Nelsson’a temas ediyor diye görüyoruz. Nelsson’un omzunu çizgide kabul ediyoruz, ofsayt
Erkan Özdamar: Ofsayt var mı, yok mu?
VAR: Nelsson ikinci adam. Evet, ofsayt var."