TFF, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Gaziantep FK - Beşiktaş ile geçtiğimiz hafta konuk ekibin 2-1 kazandığı DG Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.

Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesinde N’Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan ile VAR hakemi Serkan Tokat ve AVAR Özgür Yankaya arasında yaşanan konuşmalar şu şekilde:

VAR: Atilla ne gördün sen?

Atilla Karaoğlan: Hafif dokunuyor, şiddet yok.

VAR: İttiriyor diye mi görüyorsun"? Sahada inceleme veriyorum.

Atilla Karaoğlan: Şiddet yok diye gördüm.

VAR: Şiddet var, kafayla vuruyor. Burnuna net bariz vurma diye görüyorum.

Atilla Karaoğlan: Abi abartıyor, ben sarıda kalacağım.

VAR: Tamam, karar senin

Sivasspor - Galatasaray müsabakası

Sivasspor - Galatasaray maçında, ev sahibi ekibin ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golünde hakem Erkan Özdamar ile VAR hakemi Özgüç Türkalp arasında geçen diyaloglar ise şöyle:

VAR: Kontrol ediyoruz. Bu yorumdur. Pozisyonda potansiyel ofsayt için seni incelemeye davet ediyorum. Bunu izleteceğiz (son dokunuş). Kırmızılı Nelsson’a müdahale ediyor ama topa dokunmuyor.

VAR: Robin Yalçın, Nelsson’a temas ediyor.

VAR: 1. adam kaleci, 2. adam Nelsson’a temas ediyor diye görüyoruz. Nelsson’un omzunu çizgide kabul ediyoruz, ofsayt

Erkan Özdamar: Ofsayt var mı, yok mu?

VAR: Nelsson ikinci adam. Evet, ofsayt var."