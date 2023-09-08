TFF, ertelenen maçların programını açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçlarının programı açıklandı.

TFF, ertelenen maçların programını açıkladı
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçlarının programı açıklandı.

Süper Lig’in 3. haftasında oynanması planlanan İstanbulspor - Galatasaray, Adana Demirspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Başakşehir müsabakaları, takımların Avrupa kupalarında oynayacakları play-off maçları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti. TFF’den yapılan açıklamada bu mücadelelerin tarihleri açıklandı. Buna göre ertelenen karşılaşmalarının tarihi ve saatleri şöyle:

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

26 Eylül Salı

20.30 İstanbulspor - Galatasaray

27 Eylül Çarşamba

20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş

28 Eylül Perşembe

20.00 Fenerbahçe - Başakşehir