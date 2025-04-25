TFF heyetinden, Trabzonspor U19'a ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın da içinde bulunduğu TFF heyeti, bugün UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Avusturya ekibi Salzburg ile karşılaşan Trabzonspor U19 Takımı’nı ziyaret etti ve müsabakada başarılar diledi.

Ziyarette TFF heyetinde Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay, A Milli Takım Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino yer alırken, UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş ve Yönetim Ofisi Kıdemli Müdürü İlker Uğur da kendilerine eşlik etti.