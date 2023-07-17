TFF, kurulları belirledi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bugün yaptığı toplantının ardından Tahkim Kurulu, PFDK, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Etik Kurulu, Amatör Disiplin Kurulu ve Kulüp Lisans Kurulu'ndaki isimleri belirledi.
TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
"Tahkim Kurulu’na, TFF Statüsü’nün 61. maddesi ve Tahkim Kurulu Talimatı’nın 3. maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;
Asıl üyeler
Mustafa Artuç (Başkan)
Alaaddin Varol
Mustafa Demirel
Bayram Şen
Mustafa Demirel
Bayram Şen
Esra Alan
Mehmet Erol
Prof. Dr. İlhan Üzülmez
Yedek üyeler
Bülent Savtok
Yavuz Aksoy
Bülent Ernas
Alper Tunga Çevik
Feyzi Eroğlu
İbrahim Şahinkaya
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na, TFF Statüsü’nün 57. Maddesinin 4. ve 5. Fıkraları ile Futbol Disiplin Talimatı’nın 62. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;
Asıl üyeler
Fatih Maden (Başkan)
Erkan Kıraç
Halil İbrahim Ayçiçek
Sinan Sezer
Gülşah Bostancı Bozbayındır
Doç. Dr. Selman Dursun
Yusuf Ziya Taşkan
Yedek üyeler
Necdet Budak
Mehmet Saydam
Prof. Dr. Bekir Mahmut Kaşıkçı
Kemal Murtezaoğlu
Av. Fetih Ahmet Alparslan
Doç. Dr. Mehtap Yücel Bodur
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na, TFF Statüsü’nün 55. Maddesi ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı’nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;
Asıl üyeler
Osman Hakan Öncel (Başkan)
Mustafa Çattık
Doç. Dr. Emrah Kulaklı
Dr. Ömer Faruk Erol
Prof. Dr. Ali Paslı
Esra Hatipoğlu
Battal Yılmaz
Yedek üyeler
Mehmet Kırmızı
Kenan Kenan
Menderes Dereli
Birsen Elmas
Serdar Yiğit
Mehtap Sümer Dinç
Etik Kurulu’na, TFF Statüsü’nün 60. Maddesi ile Etik Kurulu Talimatı’nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;
Asıl üyeler
Celal Candan(Başkan)
Mahmut Fatih Çelikbilek
Çağrı Siahtaroğlu
Nuray Ekşi
Doç. Dr. Serkan Ağar
Yedek üyeler
Enis Yeter
Ali Kemal Atçeken
Emir Serhad Seymen
Mine Arısoy
Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na, TFF Statüsü’nün 57. Maddesinin 4. ve 5. fıkraları ile Futbol Disiplin Talimatı’nın 62. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;
Asıl üyeler
Av. Serdar Ölmez (Başkan)
Mehmet Tamöz
Muaz Ergezen
Av. Bünyamin Türkmenoğlu
Ali Türker
Nevra Didem Yaşar
Orhan Aytekin
Yedek üyeler
Fatih Kabasakal
Av. Serkan Sokuluoğlu
Halis Çıtır
Doç. Dr. Hakan Yavuz
Doç. Dr. Orhan Eroğlu
Murat Ceylani Tuğrul
Kulüp Lisans Kurulu’na, TFF Statüsü’nün 59. Maddesi ile Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı’nın 10. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, başkan yardımcısı asıl ve yedek üyelerin atanmasına;
Asıl üyeler
Dr. Zeynel Koç(Başkan)
Mustafa Arıkan (Başkan Yardımcısı)
Abdülkadir Güzeloğlu
Yalçın Madenci
Savaş Çıtak
Yasin Eker
Furkan Uysal
Yedek üyeler
Yakup Şimşek
Ahmet Temizyürek
Ayhan Durgun
Ramazan Erkut Alperen
Ömer Faruk Başer
Mustafa Akgüllü
Mehmet Doğan
TFF bünyesinde oluşturulan Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu’na aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına;
Ömer Gürsoy (Başkan)
Birol Aydın
Ayhan Yıldırım
Kerim Vural
Alpaslan Erkoç
Dr. Ümran Başar
Musa Çiçek
Dr. Nalan Ayvazoğlu
Hamza Doğan karar verilmiştir."