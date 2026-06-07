TFF Olağan Mali Genel Kurulu başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu başladı.

TFF Olağan Mali Genel Kurulu başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu başladı.

TFF denetleme kurulunun 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemlerine ait faaliyetlerinin, ibra için üyelerin oylarına sunulacağı TFF Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara’da bir otelde başladı. Genel kurula; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, UEFA ve FİFA yetkilileri, A Milli Futbol Takımı’nın eski teknik direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak’ın yanı sıra Süper Lig ve alt liglerin kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı.

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