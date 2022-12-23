TFF resmen Bursaspor Kulübü'nün Ulusal Lisans aldığını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor Kulübü’nün Ulusal Lisans aldığını resmen duyurdu. Böylelikle yeşil-beyazlılar puan silme cezası almaktan kurtuldu.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig’deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi. İncelemeler neticesinde Kurul, eksiklerini tamamlayan TFF 2. Lig ekibi Bursaspor’a Ulusal Lisans verdi. Kurul bu toplantıda ayrıca Bursaspor’un grubunda yer alan, Bayburt Özel İdare Spor, Menemen Futbol Kulübü ve Somaspor’a 3 puan tenzili cezası verdi.