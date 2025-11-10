TFF, Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 12. haftada oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig’in 12. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Gençlerbirliği - Başakşehir maçının 88. dakikasında konuk ekibin atağı sonrası hakem Direnç Tonusluoğlu VAR tarafından uyarı aldı. ‘Potansiyel penaltı incelemesi’ için kenara gelen Tonusluoğlu, pozisyonu farklı açılardan izledi. Başakşehirli futbolcu Opoku’nun vuruşunda Thalisson’dan seken topa yönelik Direnç Tonusluoğlu, "Erkan hocam ben burada destek kolu olarak, kolun doğal konumda olduğunu ve düşüşün esasında doğal kolunu açılmadığını düşünüyorum. Kararımda kalıyorum" diyerek sahada döndü ve penaltı yok dedi.

- Gaziantep FK - Çaykur Rizespor müsabakasının 66. dakikasında hakem Oğuzhan Çakır, Video Yardımcı Hakem tarafından ‘potansiyel penaltı incelemesi’ önerisi aldı. Çaykur Rizesporlu futbolcu Emrecan Bulut’un Sorescu’nun ayağına bastığını tespit eden Çakır, ev sahibi lehine penaltı noktasını gösterdi.

- Kocaelispor - Galatasaray mücadelesinin 83. dakikasında, sarı-kırmızılılar Victor Osimhen’in golüyle beraberliği sağladı. Hakem Çağdaş Altay, VAR’ın ‘Potansiyel gol öncesi ofsayt için sahada inceleme’ önerisi sonrası pozisyonu izlemek üzere kenara geldi. VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: "Çağdaş, şimdi Galatasaraylı futbolcunun burada şutu var. Galatasaray’ın 8 numaralı oyuncusu hem defans 14 numarayı hem de kaleciye temas anı var. Hareket alanını kısıtladığını düşünüyoruz. Sen de kontrol et başka bir açıdan da göstereceğim sana"

Altay: "Tamamdır golü göreyim hocam"

VAR: "Başka bir açıdan da gösteriyorum"

Altay: "Teşekkürler ofsaytla başlıyorum, endirekt serbest vuruşla"

VAR: "Tamamdır karar senin."