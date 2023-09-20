TFF Yönetimi ile Stefan Kuntz arasındaki toplantı başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz arasındaki toplantı başladı.

TFF Yönetimi ile Stefan Kuntz arasındaki toplantı başladı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz arasındaki toplantı başladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un geleceği bugün belli oluyor. Milli takımın son maçlarda yaşadığı puan kayıpları ve Alman çalıştırıcının özellikle Japonya ile oynanan hazırlık müsabakasından sonra yaptığı açıklamalar sonrası TFF, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yönetim kurulunun, Riva’da Kuntz’la bir toplantı gerçekleştireceğini duyurmuştu.

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O beklenen toplantı sabah saatlerinde TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde başladı. Toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.

Stefan Kuntz yönetiminde ay-yıldızlılar, 20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.