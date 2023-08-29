TGC Anadolu'da 'Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi Atışları' başarıyla gerçekleşti

Türk Deniz Kuvvetleri envanterine kazandırılan çok maksatlı amfibi hücum gemisi TGC Anadolu'da Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi Atışları başarıyla gerçekleşti.

TGC Anadolu'da 'Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi Atışları' başarıyla gerçekleşti
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Türk Deniz Kuvvetleri envanterine kazandırılan çok maksatlı amfibi hücum gemisi TGC Anadolu’da "Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi Atışları" başarıyla gerçekleşti.

TGC Anadolu’da nefes kesen "Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi Atışları" görüntüleri, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, “Gurur! TGC Anadolu çok maksatlı amfibi hücum gemimiz tarafından ‘Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi Atışları’ başarıyla gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.

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Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.