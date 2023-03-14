TGF eski Başkanı Musa Aydın, milletvekili aday adayı oldu

Türkiye Güreş Federasyonu eski Başkanı Musa Aydın, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bursa 2. Bölge milletvekili aday adayı oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığı görevini 2015-2021 yılları arasında yürüten ve bunun yanında Bursa Güreş İl Temsilciliği, Güreş Federasyonu Asbaşkanlığı, Bakan Danışmanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı da yapan Musa Aydın, AK Parti Bursa 2. Bölge milletvekili aday adayı oldu.

1964 yılında Bursa’nın İznik ilçesinde dünyaya gelen ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Aydın, birçok sivil toplum örgütlerinde başkanlık ve yöneticilik de yapmıştı.