TGF Federasyon Kupası heyecanı İstanbul'da başlıyor

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2022 faaliyet takviminde yer alan TGF Federasyon Kupası, 4-5 Haziran tarihlerinde TGF Silivri Golf Sahası’nda oynanacak. 1998 yılından itibaren yapılan ve Türkiye Golf Federasyonu’nun en prestijli organizasyonlardan olan TGF Federasyon Kupası’nın bu yıl 24.’sü düzenlenecek. Turnuvada 76 oyuncu mücadele edecek.

Türkiye Golf Federasyonu tarafından bu yıl 24. kez gerçekleştirilecek TGF Federasyon Kupası, İstanbul Silivri’de yer alan TGF Silivri Golf Tesisleri’nde oynanacak. 4-5 Haziran tarihlerinde TGF Silivri Golf Sahası’nda düzenlenecek turnuvaya Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, National BGK, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Ankara Golf Kulübü, Tauros Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Antalya Golf İhtisas ve Spor Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Albatros Golf Kulübü, Antalya Bahçeşehir Koleji Sk., Karya Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü ve Marmara Golf Kulübü’nden toplam 76 golfçü katılacak.

İki raund oynanacak şampiyonada oyuncular A ve B kategorilerinde mücadele edecekler. Final raundunun ardından dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlenecek. Turnuvanın şampiyonu TGF Federasyon Kupası’nın üzerine ismini yazdıracak.

Geçen sene yine TGF Silivri Golf Sahası’nda yapılan turnuvanın şampiyonu, 71 (-1) gross skorla Kemer Golf Kulübü sporcularından Mehmet Kazan olmuştu.