TGF Türkiye Golf Turu'nun A ve B Kategorisi müsabakaları devam ediyor
Türkiye Golf Federasyonu'nun (TGF) 2023 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 3. Ayak ve B kategorisi 2. Ayak müsabakaları devam ediyor.
Türkiye Golf Federasyonu’nun (TGF) 2023 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 3. Ayak ve B kategorisi 2. Ayak müsabakaları devam ediyor.
Turnuvanın A ve B kategorilerinde Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Carya Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Gloria Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Moda Golf Kulübü ve National BGK’dan toplamda 36 sporcu mücadelelerini TGF Silivri Golf Sahası’nda sürdürdü.
Oynanan ikinci raundun sonunda erkekler A kategorisinde Olympos Golf Kulübü’nden Kadirhan Yener toplamda 147 (+3) gross skorla birinci, Sueno Golf Kulübü’nden İbrahim Tarık Aslan toplamda 153 (+9) gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü’nden Can Gürdenli toplamda 156 (+12) gross skorla üçüncü, kadınlar A kategorisinde İstanbul Gençler Golf Akademisi’nden Zeynep Denizci toplamda 150 (+6) gross skorla birinci, National BGK’dan Ayşe Demir toplamda 150 (+6) gross skorla ikinci, Bodrum Golf Kulübü’nden Zeynep Süalp toplamda 153 (+9) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.
Erkekler B kategorisinde Ankara Golf Kulübü’nden Semih Engez toplamda 173 (+29) gross skorla birinci, Klassis Golf Kulübü’nden Efe Sargın toplamda 176 (+32) gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü’nden Teoman Levin Delzer toplamda 179 (+35) gross skorla üçüncü, kadınlar B kategorisinde Bodrum Golf Kulübü’nden Aida Tepe toplamda 169 (+25) gross skorla birinci, Ataşehir Golf Kulübü’nden Alya Su Çiğdem toplamda 171 (+27) gross skorla ikinci, Ataşehir Golf Kulübü’nden Merve Üçerler toplamda 178 (+34) gross skorla üçüncü durumda bulunuyor.
Müsabakada Golf Milli Takım Başantrenörü Keith Coveney de sporcuların performanslarını sahada yakından takip etti.
TGF Türkiye Golf Turu’nun A kategorisi 3. Ayak ve B kategorisi 2. Ayak müsabakaları, yarın oynanacak final raundunun ardından sona erecek.