TGK: 'Acımız çok büyük'

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu adına açıklama yapan Genel Başkan Nuri Kolaylı, 17 Ağustos Marmara depreminin ardından son yüzyılın en büyük depremi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, “Milletimizin başı sağ olsun, acımız büyük” dedi.

Sabah 04.17’de yaşanan ve büyük bir alanda etkili olan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde depremin, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay’da yıkıma neden olduğunu, ilk bilgilere göre yüzlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiğini belirten TGK Başkanı Kolaylı, “Bölgede görev yapan ekiplere yardım için birlik olmalıyız" dedi.

Kolaylı şunları söyledi: “Millet olarak çok üzgünüz. Hava şartlarının ağır olduğu bir dönemde deprem felaketi yaşıyoruz. Öncelikle tüm ulusumuza baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Deprem bölgesine gerekli yardımı vakit geçirmeden ulaştırmak ve yaraları sarmak en büyük görevimiz.

Bu dönemde özellikle sosyal medyada yer alan asılsız haberlere karşı dikkatli olunmalı, AFAD gibi güvenilir kaynaklardan ulaşan haberlerin dışındaki haberlere itibar edilmemeli, görevlilerin işini kolaylaştırmalıyız.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonumuza üye gazeteciler cemiyeti başkanlarımız ve meslektaşlarımız depremin ilk anlarından bu yana bölgede fedakârca görev yapıyor. Biz de tüm imkanlarımızla yanlarındayız.

Deprem felaketini daha fazla can kaybı olmadan güç birliği içinde atlatmak ümidiyle tüm milletimize başsağlığı diliyorum.”