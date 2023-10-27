TGSD'den Cumhuriyet'in 100. Yılına özel beste

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı çok özel bir proje ile kutladı. Sözleri Göksel Altınışık Ergur ve Ali Ergur’a, bestesi derneğin geçmiş dönem başkanlarından Ali Mahmut Abra’ya ait olan ‘Yüzyılın Çağrısı’ adlı eser, önce dernek üyeleri ve üye firmaların çalışanlarının oluşturduğu TGSD Korosu, ardından da opera sanatçısı Güvenç Dağüstün tarafından seslendirildi.

Hazır giyim sektörünün kapsayıcılığı en yüksek sivil toplum kuruluşlarından olan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı TGSD Korosu tarafından seslendirilen ‘Yüzyılın Çağrısı’ adlı eser ile kutladı.

Sözleri Göksel Altınışık Ergur ve Ali Ergur’a, bestesi derneğin geçmiş dönem başkanlarından Ali Mahmut Abra’ya ait olan Yüzyılın Çağrısı, ilk olarak dernek üyeleri ve üye firmaların çalışanlarının oluşturduğu TGSD Korosu tarafından seslendirildi. 12-13 Ekim’de dernek tarafından düzenlenen 16. İstanbul Hazır Giyim Konferansı’nda seslendirilen ve gerek yurt içinden gerekse yurt dışından katılımcıların büyük beğenisini kazanan eser, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ise opera sanatçısı Güvenç Dağüstün tarafından yorumlanarak derneğin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

“Türk halkına ve sektörümüze armağan ediyoruz”

TGSD Başkanı Ramazan Kaya, “Koromuzun her bir üyesi bu eseri icra ederken yalnızca yeteneğini değil yüzüncü yıl coşkusuyla atan yüreğini de ortaya koydu. Cumhuriyetimize olan derin sevgi ve bağlılığımızın bir ifadesi olan bu eserde emeği geçen herkesi kutluyorum. Yüzyılın Çağrısı, Türk halkına ve sektörümüze armağanımızdır. Bizlere büyük bir gurur yaşatan Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı kutlu olsun” dedi.

Yüzyılın Çağrısı, derneğin sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor.