Tayland merkezli havayolu şirketi Thai Airways (THAI), İGA İstanbul Havalimanı’na ilk uçuşunu bu sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Bu uçuşla, İGA’nın ev sahipliği yaptığı havayolu şirketi sayısı 99’a yükselmiş oldu.

Thai Airways, İGA İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı. Bangkok Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı merkezli Thai Airways, İGA İstanbul Havalimanı’na direkt uçuşlarını, 321 koltuklu ve 2 sınıflı A350-900 tipi uçaklarla icra edecek. Dün akşam 23:45’te Bangkok’tan kalkan TG900 numaralı uçak, bu sabah 06.05’te İstanbul Havalimanı’na indi. TG901 numaralı uçuşu gerçekleştirecek olan uçağın ise bugün 16.30’da İstanbul’dan kalkış yapıp yarın sabah 05.35’te Bangkok’a ineceği açıklandı. Operasyonlarına 1960 yılında başlayan Thai Airways, küresel havayolu birliği Star Alliance’ın kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Tayland’ın en büyük filosuna sahip, ulusal bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olan Thai Airways, Bangkok’taki merkezi üzerinden Avrupa ile Asya Pasifik, Kuzey Asya, Güneydoğu Asya ve Avustralya arasında kapsamlı bir bağlantı kuruyor. Bangkok’tan İstanbul’a günlük olarak düzenlenen direkt uçuşların eklenmesiyle turizminin canlanması beklenirken, İGA İstanbul Havalimanı’nın küresel aktarma merkezi ve ‘süper hub’ olma potansiyeli her geçen gün artıyor.

‘’Thai Airways İnternational yolcuları, Avrupa ve Afrika’ya da kolayca seyahat edebilecekler’’

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına ithafen 2023 sonuna kadar 100 havayolu şirketiyle çalışmaya başlama hedefinin altını çizen İGA İstanbul Havalimanı CEO vekili Selahattin Bilgen, Thai Airways’in, İGA İstanbul Havalimanı’nın ev sahipliği yaptığı 99. havayolu şirketi olduğunu belirtti. Bilgen, "Star Alliance üyesi olan Thai Airways International’ı İGA İstanbul Havalimanı’nda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, Thai Airways International yolcuları, Türk Hava Yolları’nın geniş ağı sayesinde Avrupa ve Afrika’ya da kolayca seyahat edebilecekler. Thai Airways International’ın aramıza katılmasıyla birlikte, havalimanımızın Tayland, Güney Asya ve Avustralya’dan daha fazla uçuşa ev sahipliği yapmasını hedefliyoruz’’ diye konuştu.