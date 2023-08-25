Thai Airways International İGA İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlıyor

Tayland’ın ulusal hava yolu şirketi Thai Airways International 1 Aralık 2023’te İGA İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlıyor. Böylece Thai Airways, İstanbul Havalimanı’ndaki 94. hava yolu şirketi olacak.

Bangkok Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı merkezli Tayland’ın ulusal hava yolu şirketi THAI’nın, 1 Aralık 2023 tarihi itibarıyla başkent Bangkok ile İGA İstanbul Havalimanı arasında doğrudan uçuşlara başlayacak Hava yolunun Bangkok-İstanbul seferlerini, 321 koltuk kapasiteli Airbus A350-900 model uçaklarla yapılması bekleniyor. Günlük olarak Bangkok’tan saat 23.45’te hareket edecek TG900 sayılı uçuş, ertesi gün saat 06.05’te İstanbul’a inecek. Aynı gün saat 16.30’da İstanbul’dan kalkacak TG901 sayılı uçuş ise saat 05.35’te Bangkok’a ulaşacak. THAI, Bangkok’taki merkezi üzerinden Avrupa’yı, Asya Pasifik, Kuzey Asya, Güneydoğu Asya ve Avustralya’ya bağlayan geniş ve kesintisiz uçuş ağını, İGA İstanbul Havalimanı uçuşları sayesinde daha da güçlendirecek. 1960 yılında faaliyetlerine başlayan THAI, Frankfurt merkezli küresel hava yolu ittifakı Star Alliance’ın kurucu üyeleri arasında yer alıyor.

İGA İstanbul Havalimanı’ndaki 94. hava yolu

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında 100 hava yoluna ulaşma hedeflerinin altını çizen İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, THAI’nin İGA İstanbul Havalimanı bünyesinde ağırlanan 94. hava yolu şirketi olduğunu belirtti. Samsunlu, ’’Star Alliance taşıyıcılarından Thai Airways International’ı İGA İstanbul Havalimanı’nda ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Thai Airways’in katılımıyla birlikte küresel aktarma merkezimizden daha fazla bağlantı ve Tayland’dan, Güney Asya’dan ve Avustralya’dan Türkiye’ye gelen turizmde artışı hedefliyoruz.