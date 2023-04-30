THD Bozüyük Şube'sinde yeni yönetim belirlendi

Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şubesi 6. olağan genel kurulu yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Yeni Düğün Salonu’nda yapılan kurulda, 7 kişilik yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Kurulda açılış konuşması yapan THD Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, “Çok daha güçlü bir hak mücadelesi için Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şubesi olarak üye sayımızı daha da çoğaltmak durumundayız. Onun için hedefimiz en az 500 üye en çok ise 5000 üye hayali içerisinde çalışıyoruz. Başarmamak için hiç bir sorun yok. İstemek ve bu hayal içerisinde çalışmak durumundayız. Şimdi siz dostlarımızın şubemize en az 10 üye kazandırması gerekiyor. Bu üye çalışmalarımızda başaralı olacağız, bunu çok iyi biliyorum. 6’ncı olağan genel kurulumuzun Bozüyük’ümüze Bilecik’imize, ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti Devletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum ”dedi.

Konuşmaları sonrası yapılan seçimde, Hayrettin Sabırlı, Emine Talaylı, Emine Tekelioğlu, Nuran Büber, Zuhal Özkıran, Asiye Demir, Sevilay Yılmaz yeni yönetim kurulunda yer aldı.