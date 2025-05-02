THE Asya Sıralamalarında Türkiye'den 91 üniversite sıralamaya hak kazandı

THE Asya Sıralamaları 2025 verilerine göre, dünya genelinde 1213 üniversitenin yer aldığı listede, 853 üniversite sıralamaya dahil edilirken, 360 üniversite ‘reporter’ statüsünde değerlendirildi. Türkiye’den listeye giren 111 üniversite arasında yalnızca 91’i sıralamaya hak kazandı. İstinye Üniversitesi, Uluslararası Görünümde Türkiye 1’incisi oldu.

Times Higher Education (THE), THE Asya Sıralamaları 2025 verilerini açıkladı. Buna göre, dünya genelinde 1.213 üniversitenin yer aldığı listede, 853 üniversite sıralamaya dahil edilirken, 360 üniversite ‘reporter’ statüsünde değerlendirildi. Türkiye’den listeye giren 111 üniversite arasında yalnızca 91’i sıralamaya hak kazandı.

İstinye Üniversitesi, ‘Uluslararası Görünüm’de Türkiye 1’incisi oldu

Yapılan açıklamaya göre İstinye Üniversitesi, THE Asya Sıralamaları 2025 sonuçlarına göre önemli bir başarıya imza attı. Üniversite, Uluslararası Görünüm kategorisinde Türkiye genelinde 1’inci sıraya, dünya genelinde değerlendirilen 1213 üniversite arasında 89’uncu sıraya yerleşerek, küresel ölçekteki güçlü uluslararasılaşma vizyonunu bir kez daha gösterdi. Aynı kategoride Sabancı Üniversitesi 2’nci sırada, Bilkent Üniversitesi 3’üncü sırada, Kadir Has Üniversitesi 4’üncü sırada yer aldı.

Üniversite, bilimsel yayın üretkenliği, öğrenci-akademisyen oranı, uluslararası projelere katılım oranı ve sektörel iş birliklerinde gösterdiği performansla global ölçekte adını duyurmayı başardı. Yükseköğretimde mükemmeliyet hedefiyle hareket eden İstinye Üniversitesi, geleceğin liderlerini yetiştirme, ulusal ve uluslararası akademik arenada bilim ve teknolojiye katkı sağlama misyonunu güçlü bir şekilde sürdürüyor.