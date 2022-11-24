The Green Apple Awards 2022 ödülleri sahiplerini buldu: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Green Champion 2022 ödülünü kazandı

Bugüne kadar havacılık sektöründe örnek çevreci çalışmalara gerçekleştirdiği projelerle birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görülen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), The Green Organisation tarafından çevreci projelerin ödüllendirildiği ödül töreninde ’Green Champion 2022’ ödülünü kazandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), su verimliliği çalışmalarına yönelik olarak su dağıtım şebekesine dijital kontrol sistemlerinin entegrasyonunu esas alan ’Havacılık Sektöründe Su Verimliliği’ projesi ile 21 Kasım tarihinde gerçekleştirilen törende dünyanın en prestijli sürdürülebilir çevre ödüllerinden Green Apple Awards’ta ’Green Champion 2022’ ödülüne layık görüldü.

Proje, su tüketiminin optimize edilmesi ve otomasyonuna yönelik iyileştirme sağlayan çalışma ile gerçek zamanlı ölçüm, otomasyon, izleme ve analizler yapılarak su kayıp ve kaçaklarının önlenmesi, soğutma sistemlerinde ihtiyaç duyulan suyun kaynağında verimli kullanılması ve atık su oluşumunun azaltılmasını sağlayarak küresel sürdürülebilir gelişme hedeflerine olumlu katkıda bulunmayı hedefliyor. İki aşamadan oluşan projede yaklaşık 380 bin metrekare kapalı alana hizmet veren su dağıtım ağının anında gözlenmesi ve kontrol edilmesi ve su dağıtım şebekesindeki kayıp kaçakların erken tespit edilmesi hedeflendi. Erken tespitle yıllık su tüketiminin yaklaşık yüzde 3’ünü oluşturan 40 bin metreküp su israfı önlenmiş oldu. Çevre ve iklim değişikliği ile su politikaları çerçevesinde desteklenen proje çerçevesinde Türkiye’de Kurumsal Karbon Ayak İzi doğrulaması yaptırarak ISO 14064:2018 akreditasyon sertifikası alan ilk kuruluş olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, atık su oluşumu ve arıtılması kaynaklı doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonlarını önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 55 oranında azaltmayı hedefliyor.

Dünya havacılık sektöründe daha önce sürdürülebilirlik ve CDP raporlarına yansıyan ’Havacılık Sektöründe Su Verimliliği Projesi’ ile doğal kaynakların verimli kullanılması ve korunması çerçevesinde su şartlandırma kimyasallarının optimize edilmesi, su ayak izinin hesaplanması, su haritasının oluşturulması, kayıp/kaçak oranının en düşük seviyede tutulması ve en kısa sürede müdahale edilmesi ile su tüketim noktalarında anlık tüketimlerin izlenmesi gibi hususlar hedeflendiğinden projenin sürdürülebilir çevre yönetimi amaçlanıyor. Sıfır Atık belgesine sahip ilk sanayii şirketi olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii bu proje ile kaynağında atık su oluşumunun azaltılmasını ve daha az kimyasal tüketilerek kaynağında sarf malzeme tüketimi ile buna bağlı atık oluşumunun azaltılmasını ve sıfır atık felsefesi sayesinde şirketin sıfır atık yönetim sistemine katkı sağlaması hedefleniyor.

"Su israfının önüne geçecek örnek bir çalışma ile uluslararası prestijli bir ödüle daha layık görüldük"

’Green Apple Champion 2022’ ödülüne ilişkin görüşlerini paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil yaptığı açıklamada sürdürülebilir çevre yönetimine yönelik dünya kamuoyunun takdirini toplayan örnek çalışmalara imza attıklarını dile getirerek, "Sıfır atık belgesine sahip ilk sanayii şirketi olarak dünyada kısıtlı kaynakların en başında gelen su israfının önüne geçecek örnek bir çalışma ile uluslararası prestijli bir ödüle daha layık görüldük. Proje çerçevesinde su tüketiminin dijital bir takım uygulamalarla optimize edilmesi ve otomasyonuna yönelik iyileştirme sağlayacak çalışmamız ile doğal kaynakların korunmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Atık su oluşumunu azaltıcı uygulamalar su kaynaklarının bütüncül yaklaşımlarla verimli ve sürdürülebilir olarak yönetilmesini sağlayacağız. Geliştirdikleri ‘Havacılık Sektöründe Su Verimliliği’ projesi ile ödülün şirketimize kazandırılmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.