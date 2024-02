The Walking Dead'in yeni dizisi 'The Ones Who Live' ABD ile aynı anda yayında olacak

The Walking Dead’in 6 bölümlük yeni devam dizisi ‘The Walking Dead: The Ones Who Live’, 26 Şubat’ta ABD ile aynı anda Türkiye’de TV+’ta yayınlanacak.

Dünyada izlenme rekorları kıran Amerikan televizyon dizisi The Walking Dead’in 6 bölümlük yeni devam dizisi ‘The Walking Dead: The Ones Who Live’, 26 Şubat’ta ABD ile aynı anda Türkiye’de sadece TV+’ta yayınlanacak. Her bölümü 60 dakikadan oluşan dizide uzun süre birbirinden ayrı kalan Rick ile Michonne’un tüm zorlukları aşıp birbirlerini bulma çabaları ekrana gelecek.

TV+, The Walking Dead’in tutkunları tarafından heyecanla beklenen dizinin üçüncü devam serisi ‘The Ones Who Live’ın yayın tarihini duyurdu.

Dünyada ilgiyle izlenen Amerikan televizyon dizisi The Walking Dead’in 6 bölümlük ilk devam dizisi ‘Dead City’ 19 Haziran’da, ikinci devam dizisi ‘Darly Dixon’ 11 Eylül tarihinde Türkiye’de yalnızca TV+’ta yayınlanmış ve büyük ilgi görmüştü. The Ones Who Live da Türkiye’de 26 Şubat’ta ABD ile aynı anda TV+ ekranlarında olacak.

Her hafta yeni bölüm yayınlanacak

The Walking Dead’in yeni dizisinde Danai Gurira (Michonne) ve Andrew Lincoln (Rick Grimes) başrolde olacak. Devam dizisinde Rick ve Minhonne’un birbirlerinden uzun süre ayrı kalmalarına rağmen tüm zorlukları aşarak birbirlerini bulma çabası anlatılacak. 6 bölümden oluşan dizinin her bölümü 60 dakika sürecek. ABD ile aynı anda her hafta yeni bir bölüm TV+’ta yayında olacak.