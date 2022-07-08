THK, bu yıl Silivri'de deri toplamayacak

THK Silivri Şubesi Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada 'Silivri THK Yönetim Kurulunun oybirliği ile aldığı karar ile 2022 yılı Kurban Bayramı'nda THK Silivri şubesince deri toplama faaliyeti yapılamayacaktır' denildi.

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  • 08.07.2022 17:39
  • Güncelleme: 08.07.2022 17:39
THK, bu yıl Silivri'de deri toplamayacak
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Basın yayın kuruluşlarına yazılı olarak gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; Türk Hava Kurumu Silivri Şube Başkanlığından Basına ve Kamuoyuna Duyurulur: “Aşırı sıcak seyreden hava durumunun, deri toplama faaliyeti sırasında derilerin kolayca bozulmasına neden olması, bu nedenle de bölgemizde faaliyet gösteren ve deri ticareti ile uğraşan sanayici/esnafın bu sene koyun/keçi derilerine alıcı olmaması, sığır derilerine düşük fiyat teklif etmeleri, bu fiyatın geçen sene teklif edilen fiyatların da altında olması, deri toplama faaliyeti yapılsa da satılana kadar bozulmadan muhafaza edilecek bölgemizde soğuk hava deposunun bulunmaması, bu nedenle toplanacak tüm derilerin bozulacağı dikkate alınarak ve ayrıca geçen zaman içinde kanunen tek deri toplama yetkilisi olan THK’nun bu yetkisinin yasal düzenlemeler ile diğer vakıf ve derneklere de verilmiş olması ve bununla birlikte THK’nun deri pazarlama ve sürüm gücünü yitirmesi sebeplerine binaen ve ayrıca bunun yanında kamu araçlarının deri toplama faaliyetleri için temin edilememesinden dolayı ve görüşülen nakliyecilerin de yüksek kiralama bedelleri talep etmeleri ve yapılan hesaplamalar sonucu, deri toplama faaliyeti gelirinin, giderini karşılayamayacağı, tüm bunlar sebebiyle de kurumun zarara uğrayacağına kanaat getirildiğinden, Silivri THK Yönetim Kurulunun oybirliği ile aldığı karar ile 2022 yılı Kurban Bayramında THK Silivri şubesince deri toplama faaliyeti yapılamayacaktır. THK Silivri Şubesi Yönetim Kurulu adına Başkan Av. Yalçın ÇAKIR”

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