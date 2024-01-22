THM Korosu'ndan müzik ziyafeti

Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, yeni yıl konserinde izleyenleri mest etti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de gecede seslendirdiği şarkıyla büyük alkış aldı.

Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu yeni yılın ilk konserini Nazım Hikmet Kültürevi’nde verdi. Şef Yaşar Kemal Alim yönetimindeki koro, izleyenlere türkü dolu bir gece yaşattı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de izlediği konsere ilgi büyüktü.

Anadolu’dan Balkanlar’a birçok bölgeden eserlerin seslendirildiği gecede solistler de performanslarıyla beğeni topladı. Karacaoğlan, Aşık Mahsuni, Muzaffer Sarısözen gibi büyük ustaların eserlerini seslendiren koro, gecenin sonunda ayakta alkışlandı.

Gecede Şef Yaşar Kemal Alim,Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i şarkı söylemek üzere sahneye davet etti. Başkan Turgay Erdem ve Yaşar Kemal Alim birlikte seslendirdikleri parçayla izleyenlerden büyük alkış aldı. Konser sonunda Başkan Turgay Erdem, Yaşar Kemal Alim ve koro üyelerini performanslarında dolayı çiçek vererek kutladı.