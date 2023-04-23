Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer adliyeye sevk edildi

Türkiye’ye getirilen ve Kripto para borsası Thodex üzerinden dolandırıcılık yapan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlandı. Özer, adliyeye sevk edilmek üzere emniyetten polis ekipleri eşliğinde çıkarıldı.

Türkiye’nin en büyük dolandırıcılığına imza atan kripto para borsası Thodex’in CEO’su Fatih Özer, Türkiye’ye getirilmişti. Firar ettiği Arnavutluk’ta 30 Ağustos 2022’de yakalanarak tutuklanan ve Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Türkiye’ye iadesi kabul edilen Özer’in içinde olduğu uçak 21 Nisan günü İstanbul Havalimanı’na iniş yapmıştı. Özer uçaktan indirildikten sonra İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü polislerince sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülmüştü. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Özer, polis ekipleri eşliğinde Adliyeye sevk edildi. Öte yandan, Özer hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından yakalama kararı bulunurken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 2 bin 27 kişi müşteki olarak yer alıyor.