Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında 40 bin 462 yıl hapis istemi

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, 20 Nisan’da Arnavutluk’tan Türkiye’ye getirilerek tutuklanmıştı. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Özer ve 4 sanık tutuklu bulundukları cezaevinden getirilirken, bazı müştekiler avukatları ile birlikte salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, şirketin 14 Eylül 2017 tarihinde kurulduğu ve sermayesinin 400 bin lira olduğunu belirtti. 22 Nisan 2021 tarihinde 146 bin 836 müşterinin 2 milyar 355 milyon lira varlığının sistemde olduğunun tespit edildiği, sanıklara gerçekte var olmayan ve banka hesaplarına aktarılamayan türk lirası tanımlama işlemi yapıldığı, 26 hesaptan yapılan bu işlemlerin 22 Nisan 2021 tarihi itibariyle karşılığının 3 milyar 42 milyon olduğu belirtildi.

100 milyon dolar açık

Yönetici yetkisiyle varlık silme ve oluşturma işlemlerinin sanıklar Faruk Fatih Özer, Rana Azap, Serap Özer ve Engin Acar tarafından yapıldığı, soruşturma aşamasında ifadesi alınan Cem Uzunoğlu’nun bir toplantı esnasında Faruk Fatih Özer’in şirketin hesabında 100 milyon dolar açık olduğu bunu çözmek için şirketi Kosova’ya taşımak ya da Kosova bankasına satmayı düşündüğünü söylediği kaydedildi. Sanık Faruk Fatih Özer’in şirketin kurucusu ve en üst düzey yöneticisi olduğu, sanık Güven Özer’in Faruk Fatih Özer’in ağabeyi olduğu ve Thodex platformunda 15 numaralı yönetici olduğu aktarıldı.

Sanıklar şirketten 356 milyon 980 bin lira çekti

Şirket varlığı olarak bulunan 913 milyon 881 bin lira varlığın 356 milyon 980 bin lirasının sanıklar tarafından çekildiği, Thodex platformunun dolandırma kastı ile hareket ettiği, sanıkların kendi kripto borsalarına güvenmedikleri için müşterilerden aldıkları paraları başka kripto borsalarda değerlendirme ihtiyacı hissettiği kaydedildi.

Mütalaada, 2017 mağdurun 257 milyon 862 bin 432 lira zararının olduğu, sanık Faruk Fatih Özer’in 253 milyon 714 bin kripto varlık transferi yaptığı ve bu kripto paraların Malta’da bulunan hesaplara aktardığı belirtildi.

40 bin 462 yıl hapis cezası

Mütalaada sanık Faruk Fatih Özer hakkında, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", “nitelikli dolandırıcılık" ve "örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplanda 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Faruk Fatih Özer’in kardeşleri Güven ve Serap Özer hakkında ise, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık" ve "örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplamda 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Diğer sanıkları için ise değişen oranlar ceza talep edildi.

Mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep eden Özer tutukluluk halinin devamına ilişkin ise, “Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

“Cezaevine gideceğim ama içim ve vicdanım rahat gideceğim”

Serap Özer ise, “Tahliye talebimi rica edeceğim ama olmayacak. Savcı 40 bin 462 yıl yargılayacağımı söyledi. Siz bunu söylerken kalbimde herhangi bir titreme olmadı. Şu an cezaevine gideceğim ama içim ve vicdanım rahat gideceğim” dedi.

“Hücremde ailemi özlemeye devam edeceğim”

Sanık Mesut Can Arbaz savunmasında, “Suç örgütüne üye olduğumu hatırlamıyorum. Suç için hareket etmedim. Bu şirketten yaptığım iş dışında aldığım bir şey yok. Hiçbir şekilde suçu kabul etmiyorum. Boşu boşuna 2 buçuk yıldır cezaevindeyim. Hayatım boyunca sigara içmiyordum ama tutukluluk halinin devamına karar verirseniz koğuşa gidip bir sigara içip ailemi düşünüp özlemeye devam edeceğim” dedi.

Sanıkların tutukluluk haline karar veren mahkeme heyeti, sanıkların esasa ilişkin savunma yapmaları için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021’de resen soruşturma başlatılmıştı. Hazırlanan iddianamede 2 bin 27 müşteki yer alıyor. Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164’er yıldan 40 bin 562’şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.