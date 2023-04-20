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- Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyete getirildi.
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyete getirildi.
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyete getirildi.
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, İstanbul Havalimanı’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyete getirildi.