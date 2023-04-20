Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyete getirildi.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyete getirildi.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyete getirildi.
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, İstanbul Havalimanı’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyete getirildi.