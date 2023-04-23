Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi tarafından Türkiye’ye iadesi onaylanan Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Yaklaşık 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla 20 Nisan 2021’de yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, 20 Nisan Perşembe günü İstanbul’a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özer, yaklaşık 1 buçuk saat savcılıkta ifade verdi. Özer ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İddianameden

Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164’er yıldan 40 bin 564’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.