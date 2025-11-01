Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in cenazesi Tekirdağ'dan nakledildi
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in cenazesi, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ndeki adli tıp işlemlerinin ardından cenaze nakil aracıyla yakınlarına teslim edilerek defnedileceği yere sevk edildi.
Kurduğu platform üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla tutuklu bulunduğu Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki banyoda ölü bulunan Özer’in cenazesi, sabah saatlerinde Tekirdağ Şehir Hastanesi Adli Tıp Kurumu’ndan götürüldü. Adli işlemlerin ardından Özer’in cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Savcılık, Özer’in ölümüne ilişkin başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.