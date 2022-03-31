Thodex vurgununda yeni gelişme: Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu!

Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık sistemin kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 5 ayrı suçtan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istedi.

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  • 31.03.2022 22:42
  • Güncelleme: 31.03.2022 22:44
Thodex vurgununda yeni gelişme: Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu!
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 268 sayfalık iddianamede 2 bin 27 kişi müşteki olarak yer alırken, 21 kişi ise şüpheli olarak yer aldı.

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5 ayrı suçtan binlerce yıl hapis talebi

İddianamede, 21 şüphelinin “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Örgüte Üye Olma, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından 40 bin 564'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Yine Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) bünyesinde işlenen bu suçlardan elde edilen tüm malvarlığı değerlerinin de müsaderesi istendi.

‘356 milyon lira zarar oluştu'

Bu suçlar sebebiyle toplamda 356 milyon TL değerinde zarar oluştuğunu kaydeden savcılık, ayrıca soruşturmaya dahil edilen 61 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

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