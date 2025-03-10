THY'den grev nedeniyle sefer iptalleri

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'ya yapılacak olan bazı seferlerin ülkedeki grev nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

THY'den grev nedeniyle sefer iptalleri
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Türk Hava Yolları (THY), Almanya’ya yapılacak olan bazı seferlerin ülkedeki grev nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

THY Almanya’da havalimanı yer personelinin başlattığı grev nedeniyle bugün planlanan 9 noktaya seferlerini iptal etti. THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, Almanya’da bugün gerçekleştirilecek grev nedeniyle Berlin, Bremen, Hannover, Hamburg, Köln, Leipzig, Münih, Düsseldorf ve Frankfurt seferlerinin karşılıklı olarak iptal etme kararı aldığı duyuruldu. Açıklamada, biletli yolcuların uçuşlarını THY’nin internet sitesi üzerinden kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb